MBC、Disney+上半年大戲《21世紀大君夫人》倒數4天開播，男女主角IU跟邊佑錫今（6）日出席記者會，2人難免被比較上一部紅遍全國的《苦盡柑來遇見你》跟《背著善宰跑》，結果IU霸氣表示：「我從未掉出業界第一名。」對收視率相當有信心，邊佑錫則說自己已盡力，結果如何都虛心接受。
《苦盡柑來》《善宰》都太紅 IU對《大君夫人》有信心
《苦盡柑來遇見你》是2025年播出的Netflix原創影集，由IU、朴寶劍主演，劇情賺人熱淚，因此拿下不少典禮大獎，因此IU今年主演的新戲《21世紀大君夫人》，難免會被觀眾拿來作比較，她很感謝前作受到歡迎，自己也因為太融入角色「愛純」，所以才決定挑跟《苦盡柑來遇見你》不同類型的電視劇，「當然，對《21世紀大君夫人》還是會有壓力，但因為是完全不同調性的角色，所以不會有那種來自前一部作品的負擔，反而讓我在心態上更放鬆」。
對於收視率是否開紅盤，IU也霸氣回應：「我其實從來沒有掉出業界第一名過。」對《21世紀大君夫人》很有信心，「所以我們這個團隊，也會以成為業界第一為目標去努力。」也說自從展開宣傳後，她收到超乎想像的應援與期待聲量，「那作為演員，我們現在能做的就是盡全力宣傳，我也是把全部心力都投入在這件事上，一路開心努力到最後」。
邊佑錫上一部作品《背著善宰跑》也是大熱門，與同期金秀賢、金智媛主演的《淚之女王》人氣不相上下，這也因此讓邊佑錫全球爆紅。記者好奇他為何選《21世紀大君夫人》作為下一部回歸作品，邊佑錫僅表示很感謝大家的支持與關注，新劇確實有壓力，但希望大家也能多多支持，「因為有這些關心與愛，我也會想著要再更進步、把每一場戲都做到最好。當然說完全沒有壓力是不可能的，畢竟關注越多，就越會覺得自己應該把角色詮釋得更好」。
邊佑錫也說，不管收視率好壞，他都問心無愧，因為已經盡全力去演，也大讚《21世紀大君夫人》是很有美感的電視劇，演員、導演、編劇，以及攝影團隊，都把這部作品拍得非常細膩又漂亮，「至於結果，我覺得只要當下真的做到最好，就應該要謙虛的接受結果。當然，如果成績不錯的話會非常感謝，也希望大家可以多多關注、給予支持與喜愛」。
《21世紀大君夫人》線上看連結 故事介紹
《21世紀大君夫人》故事背景設定在21世紀仍維持立憲君主制的韓國，描述看似什麼都有、卻始終因平民身分被階級框住的女財閥成熙珠（IU 飾），以及身為王子、卻從來無法真正擁有任何東西的李安大君（邊佑錫 飾），2人在命運安排下相遇，為了改寫各自人生選擇契約結婚，最後也在相處過程中漸漸愛上彼此。該劇共12集，確定將在4月10日首播，台灣觀眾可透過Disney+收看。
📌《21世紀大君夫人》線上看連結、卡司播出日資訊
類 型：浪漫喜劇、虛構歷史
導 演：朴峻華、裴熙英
編 劇：劉雅仁
主 演：IU（飾演：成熙珠）
邊佑錫（飾演：李莞／李安大君）
魯常泫（飾演：閔正宇）
孔升妍（飾演：尹怡朗）
播出日：2026年4月10日起，每週五、六（台灣時間，同天晚上22:00更新）
集 數：12
線上看：Disney+
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《苦盡柑來遇見你》是2025年播出的Netflix原創影集，由IU、朴寶劍主演，劇情賺人熱淚，因此拿下不少典禮大獎，因此IU今年主演的新戲《21世紀大君夫人》，難免會被觀眾拿來作比較，她很感謝前作受到歡迎，自己也因為太融入角色「愛純」，所以才決定挑跟《苦盡柑來遇見你》不同類型的電視劇，「當然，對《21世紀大君夫人》還是會有壓力，但因為是完全不同調性的角色，所以不會有那種來自前一部作品的負擔，反而讓我在心態上更放鬆」。
對於收視率是否開紅盤，IU也霸氣回應：「我其實從來沒有掉出業界第一名過。」對《21世紀大君夫人》很有信心，「所以我們這個團隊，也會以成為業界第一為目標去努力。」也說自從展開宣傳後，她收到超乎想像的應援與期待聲量，「那作為演員，我們現在能做的就是盡全力宣傳，我也是把全部心力都投入在這件事上，一路開心努力到最後」。
邊佑錫上一部作品《背著善宰跑》也是大熱門，與同期金秀賢、金智媛主演的《淚之女王》人氣不相上下，這也因此讓邊佑錫全球爆紅。記者好奇他為何選《21世紀大君夫人》作為下一部回歸作品，邊佑錫僅表示很感謝大家的支持與關注，新劇確實有壓力，但希望大家也能多多支持，「因為有這些關心與愛，我也會想著要再更進步、把每一場戲都做到最好。當然說完全沒有壓力是不可能的，畢竟關注越多，就越會覺得自己應該把角色詮釋得更好」。
邊佑錫也說，不管收視率好壞，他都問心無愧，因為已經盡全力去演，也大讚《21世紀大君夫人》是很有美感的電視劇，演員、導演、編劇，以及攝影團隊，都把這部作品拍得非常細膩又漂亮，「至於結果，我覺得只要當下真的做到最好，就應該要謙虛的接受結果。當然，如果成績不錯的話會非常感謝，也希望大家可以多多關注、給予支持與喜愛」。
《21世紀大君夫人》線上看連結 故事介紹
《21世紀大君夫人》故事背景設定在21世紀仍維持立憲君主制的韓國，描述看似什麼都有、卻始終因平民身分被階級框住的女財閥成熙珠（IU 飾），以及身為王子、卻從來無法真正擁有任何東西的李安大君（邊佑錫 飾），2人在命運安排下相遇，為了改寫各自人生選擇契約結婚，最後也在相處過程中漸漸愛上彼此。該劇共12集，確定將在4月10日首播，台灣觀眾可透過Disney+收看。
📌《21世紀大君夫人》線上看連結、卡司播出日資訊
類 型：浪漫喜劇、虛構歷史
導 演：朴峻華、裴熙英
編 劇：劉雅仁
主 演：IU（飾演：成熙珠）
邊佑錫（飾演：李莞／李安大君）
魯常泫（飾演：閔正宇）
孔升妍（飾演：尹怡朗）
播出日：2026年4月10日起，每週五、六（台灣時間，同天晚上22:00更新）
集 數：12
線上看：Disney+