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▲鄭艷麗（左一）曾經和梁朝偉（中）、鄧萃雯（左二）等合演金庸武俠劇《俠客行》。（圖／摘自IG@constance_trinh39688）

▲鄭艷麗（左）以前和周星馳都是TVB的藝人，曾經是同事。（圖／摘自IG@constance_trinh39688）

▲鄭艷麗住院吊點滴，哀嘆放假期間找不太到醫師來診療，網友祝她早日康復。（圖／摘自IG@constance_trinh39688）

1990年代曾演出《滅門慘案II借種》、《慈禧秘密生活》等三級片而有「最美艷星」封號的鄭艷麗，55歲面臨媽媽去世、自己健康狀況又不佳的雙重打擊，表示這幾天已經住進醫院，身體實在扛不住，但因為香港這幾天正逢復活節長假期，就算住院都找不太到醫師來診療，她非常無奈，網友也對她相當同情，除了提供假期也營業的診所名單，還祝她早日康復，為她加油打氣。鄭艷麗曾被稱「翻版李嘉欣」，外型極為亮眼，17歲時參加TVB選秀大賽就奪下女主角組冠軍，可惜除了和梁朝偉主演金庸武俠劇《俠客行》讓人有點印象，其他演出都沒啥迴響，眼看三級片風潮起，拍了幾部大膽的影片，總算風光了一下，還得到「最美艷星」的封號。但她近年來生活不如意，曾抱怨被老闆無理解雇，遭折磨到心力交瘁，上個月媽媽去世，她忍受悲傷，終於撐不下去，而她原先就有厭食症的問題，病到又進醫院，偏偏還不容易找到醫生來看診。她在社群發文中露出手上吊點滴的樣子，寫道：「終於挨不住，住院好幾天了，這兩天剛好有假期，沒辦法看到醫生。」既無奈又無法解決。她曾因為厭食症暴瘦到只剩40公斤，一度住進加護病房，曾解釋自己得到的不是不喜歡吃東西的厭食症，而是身體內排斥食物的厭食症，因為一進食就會嘔吐，身體沒辦法攝取營養成分，更無法吸收，所以才會一直瘦下去。這些年來她進進出出醫院好幾回，都沒辦法恢復健康。儘管主演三級片曾讓她在電影界一下子有了話題，卻仍沒有就此一帆風順，後來她來台發展，還拜富商黃任中為乾爹後息影，卻在他去世後又失去依靠，只好再回到香港，且因缺乏相關的學歷和技能，只得放下身段在麥當勞打工或擔任打掃人員，然而日子還是無法過得順利。網友也心疼她屢遭打擊，留言鼓勵她：「好好養病。」或是提醒她：「不要再回去工作了。」有人叮囑她：「要放鬆心情，別想太多。」也有人祝福她：「保重啊，你一定可以戰勝病魔的。」讓她感受到溫暖。