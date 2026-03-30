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▲李麗珍轉型拍攝三級片，身價與名氣都暴漲，和家人之間的關係卻生變，至今與弟妹也沒什麼往來。（圖／摘自IMDb）

▲李麗珍曾是香港影壇頗為走紅的少女偶像，還曾被邀請去日本發展。（圖／摘自HKMDB）

▲60歲的李麗珍近年來還在幕前演出，演技更加洗鍊，但已經升格演長輩。（圖／摘自IG@__leelaichun)

從少女偶像轉型性感女神的李麗珍，近日終於揭露當初大方解放、拍攝三級片的心路歷程，原來還是為了多賺點錢給家人好的生活。她的弟弟那時已有留學加拿大的打算，一肩扛起家計的她，和《開心鬼》導演高志森商量過決定尺度逐步解放，由於《蜜桃成熟時》、《愛的精靈》推出後都有亮眼的票房，她拍攝三級片拿到香港女星頂級的身價。然而她甘心為家人付出，現在弟妹卻絕少和她碰面，弟弟更已經移民，讓她感嘆唯有工作才能讓自己開心。李麗珍進入演藝界超過40年，最早扮演《開心鬼》中的戀愛腦女高中生角色令她脫穎而出，一度被日本人稱為「香港藥師丸」，卻澈底轉型改走性感路線，在三級片中的豪放表現更讓外界瞠目結舌。她在資深媒體人汪曼玲的YT節目《快拍.曼鏡頭》上坦言，當年想讓弟弟能到加拿大讀書，也想讓家人過上更好的生活，決定放手一搏，可惜自從爸媽離世後，彼此關係也生變，弟弟移民、妹妹也不再跟她見面，語氣頗有幾分心酸。在香港三級片蔚為風潮時，不少原先並不走開放路線的女星都嘗試大膽演出，李麗珍的表現就讓觀眾印象深刻，清純又帶性感氣質，曾被譽為「純欲天花板」。可是她拍了幾部大尺度影片後，就沒有繼續再往下走，而是又轉往演技表現的路線，還因《千言萬語》得到金馬獎影后，演藝生命得以延續，在事業上面幾乎不算有遇到過太大的挫折。感情方面就不見得那麼順遂，年輕時的李麗珍俏麗可人，身旁當然少不了護花使者，她自稱戀愛腦，可是過往的感情對象和一般人心目中女明星總被富商追求大不同，就算再多金、沒讓她有感覺的就是不行。她自我解嘲：「那時遇到的有錢人，通常都好花心，我就是個大醋罈子，怎麼忍得住？」所以跟富商完全不來電。即便如此，她的感情生活還是很豐富，談過好幾段受到外界關注的戀情，還曾與林憶蓮的舊愛許愿結婚，4年後就離異，她認為許愿做人太精明，並不適合她。而她過去的前男友都沒幾個是公認的英俊男子，倒是常被形容「美女與野獸」，挑對象的眼光與眾不同，她也覺得在戀愛中自己是比較沒那麼愛對方的那一方，自稱從未刻骨銘心愛過，到現在已經10年沒談戀愛，都從工作上得到樂趣。