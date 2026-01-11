我是廣告 請繼續往下閱讀

▲梁思浩（左）被傳演出《不扣鈕的女孩》激情戲，對李麗珍（右）情不自禁「來真的」，該片成績不佳，上映後票房也不理想。（圖／摘自 知乎＠诗情画意的影视侠）

▲李麗珍（左）與梁思浩（右）雖然在《不扣鈕的女孩》大演激情戲，彼此被認為火花不足，影響該片的成績，票房也不佳。（圖／摘自 知乎＠诗情画意的影视侠）

▲梁思浩目前是香港著名的「富貴主持」，常出入五星級酒店，也坦言已不用為五斗米折腰。（圖／摘自 梁思浩香港 微博）

▲李麗珍近年來還在幕前演出，演技更加洗鍊，但已經升格演長輩。（圖／摘自IG）

香港三級片女星中，李麗珍是公認的極具代表性，也是少數能以演技拿下金馬獎影后的代表。但她首度跨進三級片領域拍攝的3部片中，最後一部《不扣鈕的女孩》卻傳拍攝過程疑似被男主角梁思浩藉機吃豆腐，一些激情動作「來真的」，而該片票房雖然失利，梁思浩之後卻曾經中過4次六合彩，贏得獎金起碼500萬港幣（約合新台幣2000萬餘），承認「已無需為五斗米折腰」。李麗珍最早在影壇是以《開心鬼》裡的俏麗女學生形象崛起，還被日本媒體稱是「香港藥師丸」，之後深感年歲漸長、不轉型不行，於是來個180度大變化，《不扣鈕的女孩》光看片名就已可猜到內容，她扮演大膽開放的女孩，經歷幾段感情，最後和梁思浩湊成一對，少不了有裸露激情戲，梁思浩卻情不自禁加了一些動作，還自稱拍到動真情，更公開示愛，李麗珍當然不會接受。在拍攝激情場面時，男女演員身上常都沒什麼衣服，若是心裡有一些不當的念頭，對手都可以感覺得出來。《不扣鈕的女孩》拍攝氣氛詭異，情節又乏亮點，整體成績讓人失望，賣座踢到鐵板也不太讓人意外。只是李麗珍之後雖然登上金馬影后寶座，人生與事業又都經歷一番滄桑，梁思浩卻財運亨通，買六合彩中了4次、都是4獎以上的大獎，還將甜品店生意的股分出售，又大賺一筆，被傳身家過億港幣，幾年前還砸千萬港幣買下兩層樓、含天台的獨棟房屋，被稱「富貴主持」。他近年還主持靈異節目《怪談》廣為香港觀眾熟識，更時常出入香港著名的五星級半島酒店，稱一個禮拜最少3天在這邊吃飯、開會、甚至入住，生活舒適、富裕，讓一般人羨慕不已。其實他年幼時被父母遺棄，託給一個沒血緣關係的婆婆照顧，加入娛樂圈前曾在麥當勞、肯德基打工，從事過不同的職業，就算進了演藝圈後，被罵過演技爛、遭過TVB解雇，連豁出去拍三級片都沒能成功，還留下「藉機揩油李麗珍」的負面傳聞。對比現在的他不但有富貴生活，也成為名主持人，也真的是經過了不少苦日子才熬出頭。