▲吳岱融（右）為了保護鍾淑慧（左）拍三級片親密戲時，不要被佔便宜，乾脆自己也下去演。（圖／摘自cosmopolitan.com.hk）

▲吳岱融（左）與鍾淑慧（右）雖然一起去拍三級片，在觀眾心目中有「異色」的形象，婚後生活卻算是幸福，也一路相守到老。（圖／摘自 吳岱融微博）

▲吳岱融（右）與鍾淑慧（左）合演三級片多年後，結婚生下兒子（中），生活過得還不錯。（圖／摘自IG@lilychung.ng)

香港演藝界一度三級片風行，部分男女演員在鏡頭前大膽裸露，雖然只是假戲，不免也擔心是否有人克制不住來真的？曾經是TVB力捧小生的吳岱融，也曾轉進三級片領域，演出尺度頗為驚人，而他在片中的對手就是當時交往中、後來成為他妻子的鍾淑慧。多年後他才坦承，為了保護鍾淑慧免於有被佔便宜之虞，乾脆自己也下海，因為有這點私心，所以並不後悔。吳岱融在新加坡進入演藝圈，建立一線小生地位後轉進香港發展，一度和梁朝偉聯合主演《絕代雙驕》大受歡迎，成了TVB重用的古裝美男，不料後來因故遭到冷凍，他竟戲路大轉向、變成「三級片男星」，後來才解釋是鍾淑慧先接到劇本，自己尊重她身為演員的專業和決定，沒有反對她接演，可是後來也加入，是希望至少在拍親密戲的時候，能對她起保護作用，承認是有點私心。兩人合作的首部三級片《滅門慘案之孽殺》香港票房突破1300餘萬港幣，反應很突出，因此又再攜手合作《替天行道之殺兄》。片中吳岱融與養兄何家駒不睦，後來更遭何家駒毆打到不能人道，吳岱融的女友鍾淑慧不解為何他都無意歡好，他痛苦地在她面前衣衫盡褪，讓她親眼看到自己無法有生理反應。吳岱融正面全裸，曾經引起話題，他認為演員的身體就是表演工具，沒有遲疑，更不後悔。演三級片殺出一條血路，吳岱融很快就與鍾淑慧結婚，兩人在大銀幕專心發展了好幾年，鍾淑慧還一度隨吳岱融回星馬偶爾客串當地的戲，之後又一起到中國各地巡迴登台，沒有像某些當紅藝人聲勢走下坡後就難以維持生活，他們反而和獨子吳政樺過著和樂的日子。鍾淑慧更被香港媒體稱讚有理財頭腦，靠著投資房產讓家中的財富增加，據稱已是身價破億港幣的富婆。吳岱融近年來成功重回TVB，從昔日的帥氣小生轉型成為霸氣的反派大哥，在好幾齣港劇中都是亮眼綠葉，再次在幕前活躍。他不但沒避諱拍3級片的過去，也從來沒反悔，更坦言如果時光倒流，還是會做一樣的決定。