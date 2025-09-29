我是廣告 請繼續往下閱讀

▲舒淇（右）剛進香港影壇就在三級片《玉蒲團二之玉女心經》和李麗珍（左）有大膽演出。（圖／摘自IMDb）

▲舒淇（如圖）自侯孝賢執導的《千禧曼波》之後，就成為坎城影展常客，逐漸成為歐美影展最歡迎的華人女星之一。（圖／摘自IMDb）

▲舒淇（右）與黎明（左）一直被傳合作《玻璃之城》假戲真做，但因她拍攝三級片的過往無緣共結連理，兩人都沒有公開承認。（圖／摘自HKMDB）

▲舒淇（右起）指導白小櫻與林品彤在《女孩》演出，第30屆釜山影展將最佳導演獎頒給舒淇，讓她添了得獎導演的頭銜。（圖／甲上娛樂提供）

台灣電影有好一陣子沒在國際影展有所斬獲，舒淇演而優則導的《女孩》，在第30屆釜山影展勇奪最佳導演獎，讓她從金馬影后又升級為國際影展獲獎導演，為她傳奇般的影藝人生再添新的一頁。舒淇的演藝之路絕對不尋常，她曾是被輕視、拍片會遭人佔便宜的三級片艷星，那時誰能猜想得到會有今天？香港名導王晶甚至在自己頻道的影片中透露，舒淇一度常有人開出飯局邀約，一餐50萬港幣的都有，她從來都沒有去過。舒淇在《女孩》中將自己成長期間的家庭狀況大致呈現出來，幼時家裡過得不幸福，使她未成年就離家、隻身在外討生活，當然沒辦法要求一定都是高尚、體面的工作，因此她很年輕就拍了大膽的裸露寫真，迅速引起注意，戲劇邀約也上門，卻都是需要「犧牲」的內容。她沒有辦法，咬牙配合，可惜有些人就是會從中做手腳，讓她因此被佔便宜。王晶在《王晶笑看江湖》的YT頻道影片中點名資深影帝柯俊雄，在演出《靈與慾》時，明明自己演舒淇男友的爸爸，看到舒淇後被吸引，硬是改劇本，讓舒淇的角色愛上他，剛好名正言順拍親熱戲，王晶後來看了，直罵：「根本就是佔便宜。」王晶自己是從香港八卦雜誌的照片上看到舒淇，認為她有與眾不同的特質，馬上決定要簽她到香港去拍戲，因此後來還跟想要繼續拗舒淇拍他們片子的柯俊雄幾度交鋒，一直罵柯俊雄不是好人。回憶那時找舒淇到香港，王晶坦言她當時的外型並非公認的典型大美人，香港影圈其實想看王晶的笑話，舒淇剛開始拍王晶的片子，也是三級片《玉蒲團二之玉女心經》，雖讓她在香港知名度大開，卻是打響了「艷名」，飯局邀約爆多，王晶一次都沒讓她去，表示如果願意賺應該能賺不少，可是不行，他想讓舒淇把衣服穿回來演出不用裸露的正經角色，覺得她的演技潛力絕對能勝任，又為了重塑她的形象，要她平日上街打扮得像女學生，讓外界知道，「性感」只是她的工作，不是她私下真正的面貌。一番苦心之下，舒淇給公眾的印象確實有大轉變，後來爾冬陞重用她與張國榮、莫文蔚演出《色情男女》，雖然還是有裸戲，卻給了她十足的演技發揮空間，一口氣拿下香港電影金像獎最佳女配角與新演員，正式從性感路線轉進實力派。王晶後來讓文雋來打點舒淇的演藝事業，她也並沒有辜負他們期望，不但越來越當紅，也吸引到關錦鵬、張婉婷之類的高品味影片大導演青睞，逐漸在商業片之外，走出屬於自己的藝術片路線，兩者併行。有了這樣的嘗試，舒淇終於又碰上電影生涯的另一大貴人：侯孝賢。是他執導的《千禧曼波》、《最好的時光》等電影，讓她一再有機會參與坎城影展，從而讓歐洲觀眾、歐美的精品商見識到她獨特的魅力，使她在歐洲大受歡迎，3大影展陸續找她擔任評審，甚至有一回坎城的閉幕典禮，直播大銀幕上捕捉了台下歐美明星的丰采之餘，也不忘給她相當時間的畫面，看得出她的高人氣。此時的舒淇，早就不是過去被看輕的三級片性感女星，以前比她紅的一堆大牌巨星，就算在事業巔峰，也沒有她現在的地位，她的成就堪稱性感女星界的傳奇，大多數的觀眾看她，反而變成具備國際紅星氣質與氣場的女神代表。與此同時，她曾被傳和「4大天王」的黎明交往，因為拍攝三級片的過去，最終無法共結連理，兩人都未曾公開承認。她現在的另一半馮德倫，也是演而優則導，也曾以帥氣著名，彼此相處卻很舒服，婚後一直是外界眼中的模範夫妻。今年，《女孩》揭示了舒淇作為電影創作者的開始，而且處女作就有亮眼表現，並看得出深受侯孝賢影響，內容卻是與自己童年的創傷和解，讓她又比影后再上一層樓，變成得獎導演，使觀眾不禁對舒淇的未來有更多想像。可以肯定的是，她應該會繼續給大家驚奇，值得拭目以待。