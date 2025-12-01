買一送一元旦咖啡優惠8家推薦！2026年第一天，星巴克買一送一喝美式咖啡、那堤，星沁爽單杯特價，1月1日馬年新春禮、開運達摩新品開賣；85度C第二杯半價；CAMA CAFE表示，全台門市新品「現折10元」、官網電商咖啡豆8折享滿額折扣。摩斯漢堡咖啡買一送一MOS超值省優惠券；CoCo都可果咖買一送一；路易莎現折10元；西雅圖咖啡第二杯半價、寄杯買2送1。
星巴克：買一送一元旦咖啡優惠！特大杯70元起 馬年新品開賣
2026年1月1日起，「星巴克買一送一」咖啡優惠、星沁爽單杯特價、馬年新品開賣，超多優惠活動開跑。
◾️星巴克買一送一特大杯70元起！根據星巴克官網，元旦「星巴克買一送一」foodomo外送好友分享日咖啡優惠，即日起至2026年1月13日、每週三至五指定品項好友分享，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、特選美式咖啡、焦糖可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞 》記者幫大家試算，每杯特大杯咖啡優惠平均價格，特選美式咖啡70元、那堤77.5元、焦糖可可碎片星冰樂97.5元。
提醒大家，為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；加購收費的客製化項目將不適用任何優惠；活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。
◾️全台星巴克「星沁爽單杯優惠」！元旦星巴克全台門市星沁爽優惠，即日起至2026年1月13日（二）活動期間，芒果火龍果檸檬星沁爽、芒果火龍果椰奶星沁爽享特大杯單一價110元。
提醒大家，星沁爽活動不適用於車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務、機場管制區內門市與星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市等部分門市；單一價活動恕不提供加價等升級服務；品項依各門市現貨為準；優惠不併用。
◾️星巴克馬年新品開搶！推薦星巴克「金生保佑新春禮」必收「金貓咪尾巴便利單杯提袋」等3款好物，「開運達摩星運禮」新年開抽6款盲盒隨行提袋＋冷變TOGO冷水杯，今1月1日全台門市與線上門市同步開賣。還有馬年裝扮的「Bearista熊寶寶」預料也是熱賣搶手貨。
85度C：元旦適逢周五咖啡日「第二杯半價」！
85度C表示，1月1日元旦適逢周五咖啡日優惠，85度C全台門市中大杯咖啡系列「第二杯半價」。想喝ICT國際咖啡品鑑大賽鉑金獎咖啡豆，加價25元起升級。提醒大家，限同品項同大小／寄杯辦法依各門市公告為主／限現場購買／外送及電話訂購不適用。
CAMA CAFE：元旦全台門市「現折10元」！咖啡豆8折享滿額折扣
CAMA CAFE聯名今年首度登場的《永恆畢卡索：藝術、繆思與知己》沉浸式光影展，1月1日至1月4日，凡點購新品「西班牙拿鐵」、「青夢燕麥歐蕾」，可享「嘗鮮價10元折扣」優惠。
CAMA CAFE表示，2026年元旦起官網電商CAMA CAFE風味選物所線上獨家優惠活動開跑，1月1日至1月14日，CAMA CAFE原豆鮮萃咖啡粒限時優惠價1680元（原價2100元）；官網電商會員首次下單享滿額優惠，單筆滿1500元「現折200元」、滿3000元「現折400元」，買越多折越多。
摩斯漢堡：買一送一、加10元多一杯「MOS超值省」優惠！
出示摩斯漢堡「MOS超值省」優惠券，開喝元旦咖啡優惠：
◾️冰橙咖啡「買一送一」任選2杯75元、
◾️摩斯咖啡L／摩斯經典奶茶「加10元多一杯」任選2杯70元、
◾️耶加雪菲「加10元多一杯」任選2杯90元。
CoCo都可：元旦「買一送一」果咖優惠！
CoCo都可表示，2026年元旦1月1日開賣「生椰職人拿鐵（14oz）」街邊店原價70元、「粉角生椰拿鐵（14oz）」街邊店原價80元、「台灣柳丁美式（L）」、「台灣柳丁拿鐵（14oz）」街邊店原價85元，四大果咖新品喝起來。
全台門市CoCo都可臨櫃，購買指定果咖品項（紅柚香檸美式、西西里手搗檸檬美式、台灣柳丁美式），天天享有「同價位買一送一」優惠。
西雅圖：跨年咖啡飲品第二杯半價！寄杯買2送1
西雅圖咖啡表示，2026年1月1日（四）元旦7:00至20:00，全台門市開喝咖啡優惠，現場購買全系列飲品（同品項）享「第二杯半價」優惠；寄杯指定飲品（美式咖啡、拿鐵）回饋「買2送1」。提醒大家，以上活動恕不與其他優惠合併使用；寄杯優惠每組帳號限購五組，休息站門市不參與此活動。
路易莎：「白霧時光」88折新品牌開幕優惠！
路易莎表示，升級全新品牌「White Mist白霧時光」咖啡館開幕，即日起至1月底，限時消費88折！餐點從手沖咖啡、創意調飲、現烤披薩與職人烘焙麵包，從早到晚都飄香。
路易莎「白霧時光」新板傑仕堡門市資訊
地址：新北市板橋區文化路一段188巷59號
電話：02-8251-3613
資料來源：星巴克官網、foodomo、CAMA CAFE、CAMA CAFE風味選物所、85度C、路易莎、西雅圖咖啡
