金曲天后張惠妹今年跨年率領群星回到家鄉開唱，一起舉辦「東漂去旅行：〈東！帶我走〉」2026台東跨年晚會，不僅創下全台直播平台最高同時在線28萬人觀看紀錄，超越台北最High新年城直播人數好幾倍，現場也湧進10萬人嗨唱到半夜1點半，根本已經把跨年唱成演唱會等級，相當離譜，整個社群都是一片讚嘆，不少觀眾公認今年最強跨年晚會就是台東，也在直播尾聲發現這次台東跨年晚會的總導演竟然就張惠妹本人，直呼：「把跨年辦成這樣真的只能跪了！」
許多網友在社群平台「Threads」發文表示「台東跨年晚會一個韓團都沒請，直接贏爆全台灣跨年晚會，台東的根本就是以演唱會規格在辦的，大合唱時真的好感動，沒有主持人、沒有政治人物的囉唆、沒有廣告串場時間，整整唱到半夜1點半，看直播的我真的覺得今天在現場的觀眾賺翻了！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「阿妹跟A-LIN合體真的是要逼死誰，嗨爆了」、「直播同時在線台北6萬、台東28萬，完全是虐菜等級」、「阿妹真的好用心在回饋自己的故鄉！今年最猛跨年台東絕對當之無愧」、「今天阿妹掛總導演喔！所以很有她演唱會的風格，這個榮耀是阿妹跟她的團隊的」、「其它縣市的承辦人員多學學，這才叫跨年晚會ok？」、「台東根本未來跨年晚會的標竿！實在太強大」。
最強跨年晚會在台東！離譜唱到半夜1點半、台北真的慘輸
然而這次台東的跨年晚會卡司陣容，是張惠妹親自號召10組來自鍾愛台東的歌王歌后，一起回家鄉陪鄉親度過2025年最後時光，陣容有Saya、桑布伊、戴愛玲、A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修等實力堅強的歌手，一群人接力開唱，把跨年晚會變身為戶外大型KTV場所。
當時在跨年倒數結束之後，台北雖然也有周湯豪、玖壹壹壓軸演出，但台東在張惠妹出場之後，線上人數立刻飆升到超過28萬，而台北則是只有6萬多人，加上今年北部天公不作美，從轉播上也可以看出氣氛沒有以往幾年熱絡，張惠妹一行人超離譜唱到半夜1點半才肯罷休，現場觀眾根本是聽到賺到！
台東跨年晚會幕後功臣是張惠妹本人！玖壹壹春風揭內幕
在台東跨年晚會直播結束進入感謝名單字卡時，有歌迷也發現主辦單位除了台東縣政府之外，總導演就是張惠妹自己，製作團隊也由阿妹的公司承辦，讓不少觀眾都表示：「自己串場主持Chill感、大型KTV模式，真的很有阿妹的風格」、「把跨年弄成演唱會真的是跪了！不愧是總導演妹神」、「沒想到總導演竟然是阿妹！跟完全程直播，實在太精彩了！」
這回也有受邀在台東跨年晚會當第一組嘉賓的「玖壹壹」成員春風，也現身觀眾討論串逗趣提到：「妹姐從彩排就來看，讓大家吃好住好，酒水都免錢的，我不喝酒，但我昨天看了那些姊姊喝到凌晨四點，才有今日這麼精彩的演出給大家，謝謝妹姐。」只能說，這回台東跨年晚會形式廣受好評，其它縣市或許也能學習好的部分，才能讓每年的跨年晚會更加有趣又精彩囉！
資料來源：台東藝文平台、台東縣政府YouTube
