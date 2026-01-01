我是廣告 請繼續往下閱讀

沒有主持人、沒有政治人物的囉唆、沒有廣告串場時間，整整唱到半夜1點半，看直播的我真的覺得今天在現場的觀眾賺翻了！」

最強跨年晚會在台東！離譜唱到半夜1點半、台北真的慘輸

陣容有Saya、桑布伊、戴愛玲、A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修等實力堅強的歌手

▲張惠妹在台東跨年親自號召10組來自鍾愛台東的歌王歌后，一起回家鄉陪鄉親度過2025年最後時光。（圖／台東縣政府提供）

線上人數立刻飆升到超過28萬，而台北則是只有6萬多人

張惠妹一行人超離譜唱到半夜1點半才肯罷休

台東跨年晚會幕後功臣是張惠妹本人！玖壹壹春風揭內幕

總導演就是張惠妹自己，製作團隊也由阿妹的公司承辦

▲追直播觀眾發現這次台東跨年晚會的總導演就是阿妹本人，許多老粉都有感覺到是張惠妹演唱會的風格。（圖/台東縣政府YouTube）

「妹姐從彩排就來看，讓大家吃好住好，酒水都免錢的，我不喝酒，但我昨天看了那些姊姊喝到凌晨四點，才有今日這麼精彩的演出給大家，謝謝妹姐。」