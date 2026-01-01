🟡7-ELEVEN

▲7-11「2026新年慶」是1月1日至1月4日。（圖／www.7-11.com.tw）

🟡全家便利商店

▲全家會員優惠至1月4日。（圖／全家www.family.com.tw）

▲「全家康康5」是1月1日至1月4日。（圖／全家www.family.com.tw）

🟡萊爾富

▲萊爾富「限時殺5日」至1月4日。（圖／萊爾富www.hilife.com.tw）

🟡美廉社

▲美廉社APP於1月2日開賣甘栗仁，平均每包18元。（圖／美廉社simplemart.com.tw）

▲美廉社APP於1月2日開賣白醬義大利麵醬99元，5.7折逼近半價。（圖／美廉社simplemart.com.tw）

▲美廉社1月3日限定咖啡買2送3，等於大杯濃萃美式20元、大杯濃萃鮮奶拿鐵24元。（圖／美廉社simplemart.com.tw）

超商本周優惠更新，迎接2026新年快樂，7-11推出「2026新年慶」優惠，1月1日至1月4日限時開跑，買2送2商品換算平均特價來看，另有買1送1商品，香辣雪蟹海鮮麵平均40元、泰國草莓果乾平均35元。全家會員優惠至1月4日，共7款商品買1送1、買2送2。換算單件平均特價，「全家康康5」迎接2026，1月1日至1月4日登場，包括門市「限時殺5日」至1月4日，全部共6款商品買一送一、買二送二，從單件平均特價來看，迎接元旦連假，美廉社1月2日至1月4日推出「APP隨買隨取」3天優惠，美廉社每月3號限定的「三商咖啡日」，1月3日當天濃萃美式拿鐵買2送3，，可兌換至1月24日，會員限購5組，售完為止。