🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新，迎接2026新年快樂，7-11推出「2026新年慶」優惠，1月1日至1月4日限時開跑，買2送2商品換算平均特價來看，可樂草莓口味18元、康貝特18元、午後紅茶熱紅茶23元，辛拉麵辣白醬／辛辣白菜33元。
另有買1送1商品，香辣雪蟹海鮮麵平均40元、泰國草莓果乾平均35元。亮點商品還有韓國柚子乳酸飲原價35元、2件29元，相當於4.1折。五月花8包入咖波抽取衛生紙搭配廚房紙巾300抽，原價438元、特價159元，等於3.6折。
🟡全家便利商店
全家會員優惠至1月4日，共7款商品買1送1、買2送2。換算單件平均特價，桂格黑芝麻穀飲／杏仁果燕麥飲18元、UCC無糖咖啡18元、悅氏鹼性水10元、77威化棒10元、桂格穀物棒20元。
「全家康康5」迎接2026，1月1日至1月4日登場，包括FMC古早味紅茶平均15元、藍莓優格雪糕平均23元、奶昔平均35元、安城湯麵平均25元、利口樂潤喉糖平均26元。
🟡萊爾富
門市「限時殺5日」至1月4日，全部共6款商品買一送一、買二送二，從單件平均特價來看，爆能能量飲料平均18元、辛拉麵香辣雞肉風味平均30元、77乳加系列平均10元、相撲手脆紫菜平均30元。
🟡美廉社
迎接元旦連假，美廉社1月2日至1月4日推出「APP隨買隨取」3天優惠，心樸甘栗仁原價39元、5包特價88元，單包平均18元、約4.5折比買一送一還便宜；亨氏四種起司白醬義大利麵醬原價175元、特價99元，5.7折也是逼近半價。
美廉社每月3號限定的「三商咖啡日」，1月3日當天濃萃美式拿鐵買2送3，換算下來大杯濃萃美式20元、大杯濃萃拿鐵24元，自備環保杯還可以再扣5元，等於大杯最低15元，可兌換至1月24日，會員限購5組，售完為止。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
