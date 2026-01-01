我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Jennie跟Kai曾是2019年的元旦情侶。（圖／翻攝디스패치@dispatch.co.kr）

每年元旦韓國娛樂圈最期待的事就是《Dispatch》（D社）有沒有要上班，他們今年所要爆料的「元旦情侶」是所有K-pop粉絲一年最期待的事之一，然而他們卻已經因故缺席四年，日前他們大勢宣布強勢回歸，被猜測準備了厲害的情侶爆料內容，沒想到今（1）日許多粉絲睡醒後，卻等不到D社的動作，失落又傻眼直呼：「快起床上班！」D社的元旦情侶從2022年開始缺席，不過日前他們突然發佈了黑底白字預告文：「你以為我已經結束了嗎？哈哈哈，你他X的錯了，我回來了！」被猜測是在為元旦情侶回歸做鋪陳，掀起一陣討論。不過今日粉絲睡醒後，卻發現D社什麼都還沒做，甚至都還沒上班，傻眼直呼：「快起床！」雖然D上尚未出手，不過網上已經在討論可能被爆了元旦情侶的組合，其中在《Good Goodbye》MV中飾演情侶的華莎與朴正民聲勢超大，明明是一首分手歌，但是卻唱出了眼神都是愛的感覺，尤其是兩人在《青龍電影獎》表演時，看破不說破的眼神交流讓所有粉絲全嗑瘋了！所謂的「元旦情侶」已成為韓媒《Dispatch》（簡稱D社）自2013年起建立的年度傳統。每逢1月1日，D社便會公布一對名人情侶，以偷拍約會照投下新年第一顆震撼彈。這項作法自金泰希與Rain那一年引爆全亞洲後，便成為粉絲心中不可或缺的跨年儀式。每到12月，網路上便開始倒數：「今年D社會不會出手？」甚至成為韓流圈的年度全民猜謎。回顧過去的元旦情侶，幾乎比韓劇還精彩，金泰希與Rain的組合揭開序幕；緊接著潤娥與李昇基的戀情曝光時，更是甜到出圈；李政宰與林世玲的成熟派戀情，則帶來截然不同的氛圍；而金俊秀與EXID的Hani，則再度掀起偶像圈的熱議。不過，這個傳統也曾因政治因素而暫停，2017年與2020年，由於總統大選等敏感時機，D社選擇按下暫停鍵，粉絲也學會了佛系看待「元旦情侶」的公開時間，即便如此，每年新年的第一刻，D社公布戀情的照片，依舊能引發全球粉絲的熱烈討論，成為韓流娛樂圈特有的跨年儀式。