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美國職棒大聯盟多倫多藍鳥隊今（7）日傳簽下現年23歲的日本籍右投金城朋彌。根據全美棒球記者協會（BBWAA）名記者羅梅羅（Francys Romero）最新報導指出，金城朋彌已與藍鳥隊達成簽約協議，目前正處於等待身體檢查結果的最後階段。這位來自沖繩的火球男，不僅擁有一身鋼鐵肌肉，更曾在測試中飆出高達97英里（約156公里）的驚人速球。金城朋彌預計簽下小聯盟合約，他將與同樣效力於藍鳥隊的日本強打岡本和真正式合體，在競爭慘烈的美聯東區掀起一股紫金旋風。根據名記者羅梅羅分析，金城朋彌的武器庫極其豐富，除了最快能觸及156公里的剛猛速球外，更具備犀利的變速球、曲球以及具有下墜尾勁的伸卡球，多元的配球模式讓他成為球場上的致命武器。金城朋彌那肌肉發達、近乎非人類的強壯體格也在網路上引發暴動，甚至有美職球探驚呼：「這傢伙簡直是怪物！」金城朋彌職棒之路充滿了史詩般的悲劇與傳奇色彩。出身沖繩的他，歷經中部商校、日本文理大學的洗禮後，投身日本獨立聯盟四國島聯盟的高知鬥犬隊。然而，他竟在去年9月慘遭高知隊釋出，瞬間淪為無人聞問的職棒棄將。面對英雄末路的絕境，金城朋彌並未向命運低頭，反而選擇遠征多明尼加的西馬棒球學院進行地獄般的自我訓練。正是這段在加勒比海磨練出的血汗意志，讓他獲得藍鳥隊的青睞，從日本獨立聯盟的殘酷淘汰中絕地逢生，殺出一條通往大聯盟殿堂的血路。隨著金城朋彌即將正式加盟，藍鳥隊日籍戰力已成為美東分區不容忽視的恐怖威脅。他有望與陣中的重砲手岡本和真（Kazuma Okamoto）聯手出擊，在這場充滿宿命感的職棒戰爭中，共同守護藍鳥隊榮光。對於藍鳥隊而言，簽下金城朋彌也是一個低風險高回報的戰力投資。