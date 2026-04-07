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▲毛林林（如圖）在《逐玉》中飾演張凌赫媽媽，甜美外型不輸給女主角田曦薇。（圖／翻攝自微博@毛林林）

田曦薇和張凌赫因陸劇《逐玉》人氣飆漲，也連帶讓其他客串、配角受到關注，其中飾演張凌赫媽媽的毛林林，在新戲《嫁金釵》中飾演田曦薇的媽媽，兩人「共享媽媽」的話題受到討論，毛林林還在直播中爆料選角內幕，兩人不僅共享媽媽，甚至連爹都是同一個，毛林林還說兒子女兒都高顏值，這樣的角色真的無法拒絕。毛林林在《逐玉》中飾演張凌赫的媽媽「魏綰」，雖只出現在回憶中，戲份並不多，但她的高顏值仍被注意到，日前毛林林在直播中爆料，當初劇組來找她時，只告訴她這角色必須是絕世大美女，她一口答應，「什麼都別說了，錢那些都別談了跟我經紀人談吧，我來了！」超直白個性讓許多粉絲都笑翻。毛林林不止飾演張凌赫的媽媽，在新戲《嫁金釵》中她變成飾演田曦薇的媽媽，毛林林笑說，雖然還不到上癮的程度，但兒子女兒顏值都這麼高，實在無法拒絕。有趣的是，當《嫁金釵》找上她，用的理由又是同一個，這次還連帶希望她把老公也介紹來，不過毛林林只低調說劇組找誰，她就跟誰演，沒想到劇組竟然找了她在《逐玉》中的老公金珈，毛林林笑說，「太好笑了，我們兩個在現場笑得不行了，等於現在《逐玉》和《嫁金釵》共享一個爹，也共享一個媽。」