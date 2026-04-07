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生涯累積222勝的多倫多藍鳥傳奇投手薛澤（Max Scherzer）於7日對陣道奇隊的比賽中掛帥先發。然而他僅投 2 局、被敲 2 支安打失 2 分便緊急退場。然而在藍鳥牛棚接手後，遭到道奇打線狂轟，這也讓薛澤吞下敗仗。薛澤去年在世界大賽代表藍鳥對陣道奇隊時曾兩度先發。在雙方戰成 3 勝 3 敗的第 7 戰中，他主投 4.1 局被敲 4 安失 1 分表現優異，但最終球隊在延長 11 局的苦戰中敗北，未能奪下世界大賽冠軍。這場比賽是自去年世界大賽第 7 戰以來，雙方再度交手。然而薛澤在開賽之初便失分，面對首名打者大谷翔平，他僅用 2 球就取得球數領先，第 3 球以變速球讓大谷擊成中外野飛球出局；但隨後對下一棒塔克（Tucker）投出保送，並在兩出局後，被赫南德茲（Teoscar Hernández）擊出先制左外野兩分砲。一局下雖然隊友隨後追回1分。第 2 局雖然在兩出局後被擊出安打，但薛澤成功讓金慧成擊出中外野飛球出局。雖然投完 2 局僅用了 36 球，但 3 局起藍鳥隊便換上左投弗萊明（Fleming）接替。賽後，藍鳥隊總教練施奈德（John Schneider）透露：「薛澤在賽前右前腕肌腱炎就已經發作了。」他進一步解釋：「所以我們本來就預計這會是一次短局數的投球，傷勢並未惡化，他應該能照常執行下一次先發。」強調這次調度是在「預期之內」。