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過去這一段時間，房市買氣信心不足，土建融限貸令，導致開發商推案也轉向保守，不少投資客紛紛選擇轉移資金退場，整體市場觀望情緒濃厚。不過央行最新頒布政策，讓房地產交易市場漸漸出現了轉折，央行針對自然人第2戶房貸成數上限，由5成放寬至6成，有助舒緩換屋族的資金壓力，有更多民眾願意回流房地產投資。這波房市政策利多帶來新的轉折點，加上先前建商開價，已經偏向趨近實際行情，甚至會以價格讓利等更有誠意的回饋方案，來滿足民眾。像是送裝修家電等，都有利於吸引買氣，一來一往就對於自住和換屋客層進場買房變得更加有利！而在標的的選擇上，考量想要讓資金配置較靈活，不少民眾在這時候都選擇能夠抗通膨，又有槓桿優勢的預售屋，作為入門磚，舉例來說，透過200萬預付款就能買 2000 萬的房子，不僅屋況全新，且具備「低自備款」與「分期付款」雙重優勢，幫助資金配置能夠更佳的靈活、低負擔，也因此在這波房市信心回籠下，成為不少換屋族的首選。央行釋出市場友善訊號，放寬自然人第2戶房貸成數上限，建商也將開價偏向實際行情，以及各種讓利回饋，也因此在這波市場動盪、資金轉向房地產投資的現況下，如何鎖定重點區段的預售屋，就成為這波民眾投資的新趨勢！