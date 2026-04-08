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今日必看三強：公司實力與配息進度

順達 (3211)｜全球 NB 電池模組領頭羊



業務重點： 主要從事筆記型電腦電池組研發與製造，近期成功轉型至 AI 伺服器備援電池 (BBU) 市場。





主要從事筆記型電腦電池組研發與製造，近期成功轉型至 AI 伺服器備援電池 (BBU) 市場。 配息資訊： 今年擬配發 11.5 元。預計 6 月中下旬舉行股東會，現金股利通常於 7 月至 8 月間 發放。



新應材 (4749)｜半導體特用化學尖兵



業務重點： 專攻半導體及顯示器特用化學材料，是台積電等先進製程供應鏈的重要夥伴。





專攻半導體及顯示器特用化學材料，是台積電等先進製程供應鏈的重要夥伴。 配息資訊： 今年擬配發 8.0 元。股東會訂於 6/11，現金股利預計於 7 月底至 8 月初 入帳。



茂訊 (3213)｜強固型電腦與通路龍頭



業務重點： 生產軍事、工業用強固型筆電，並經營全台知名蘋果授權經銷通路。





生產軍事、工業用強固型筆電，並經營全台知名蘋果授權經銷通路。 配息資訊： 今年擬配發 7.0 元。預計 7 月底至 8 月 發放股息。





▲半導體特用化學材料大廠新應材（4749）專攻先進製程供應鏈，圖為位於桃園的生產基地暨研發中心外觀。今年擬配發每股 8.0 元現金股利，為存股族焦點之一。今（8）日適逢 2026 股東會紀念品最後買進日，有意領取的投資人需留意收盤時間。（圖／翻攝自Google地圖）

小資專區！4/7 收盤不到 10 元之「銅板價戰神」

虹光 (2380)： 股價 5.01 元 ，贈送 沙威隆潔淨抗菌組 。





股價 ，贈送 。 佳總 (5355)： 股價 6.15 元 ，贈送 木漿棉百潔擦 。





股價 ，贈送 。 中纖 (1718)： 股價 7.42 元，贈送燕窩飲一份。





4/8 (三) 今日最後買進！32 檔股東紀念品與最新配息清單

代號 公司名稱 股東會紀念品內容 4/7 收盤價 3211 順達 統一超商 50 元商品卡 357 4749 新應材 7-11 商品卡 811 3213 茂訊 鍋寶萬用不沾刀具三件組 102 1718 中纖 燕窩飲一份 7.42 2380 虹光 沙威隆潔淨抗菌組 5.01 5355 佳總 木漿棉百潔擦 6.15 2535 達欣工 BLACK HAMMER 玻璃濾壓壺 70.5 2493 揚博 保溫保冷袋 105 6411 晶焱 7-11 商品卡 50 元 74.6 9938 百和 竹炭襪 2 雙 45.45 2485 兆赫 統一超商 50 元商品卡 73.1 3013 晟銘電 三角斜背保溫保冷袋 98.2 3317 尼克森 好來牙刷牙膏輕便組 50.1 3236 千如 運動涼感巾 29.6 4566 時碩工業 折疊休閒帽 55.4 2605 新興 玻璃沙拉碗 41.6 4533 協易機 統一超商 35 元商品卡 29.15 4111 濟生 靚亮膠原蛋白 29.15 4541 晟田 統一超商 35 元商品卡 40.8 6220 岳豐 洗手串皂 33.45 1464 得力 商品卡 50 元 10.3 1732 毛寶 小蘇打植萃香氛液體皂 26.25 3052 夆典 五合一工具組 11.05 6233 旺玖 全家便利商店 35 元禮物卡 24.75 4716 大立 濕紙巾或等值商品 14.05 2417 圓剛 不鏽鋼保溫杯 37.6 2913 農林 日月紅茶包 20 入 12.25 6226 光鼎 蜂王草本皂 80g 11.2 4108 懷特 清潔品 12.5 2025 千興 香皂乙塊 11.05 3707 漢磊 美容巾 48.95 2457 飛宏 統一超商 35 元商品卡 23.8 3360 尚立 白米或等值產品 14.15

2026 股東會紀念品 FAQ：今日（4/8）搶進必讀

錯過要再等一年！2026 年股東會紀念品領取門票今（8）日迎來「超級星期三」，全台共有高達個股迎來。本次名單由熱搜王「新應材」領軍，更有超強配息股現身。其中，鋰電池模組大廠董事會擬超額配發 11.5 元現金股利，成為今日「有吃又有拿」的頭號標的。這三家公司不僅紀念品實用，營運體質與今年度的配息大方程度也備受市場肯定：若想以極低門檻領取紀念品，以下 3 檔依昨日收盤價計算，買進 1 股成本不到 10 元：A：來得及！只要在（含盤後零股交易）成交並持有，就能進入股東名冊。若是明日才買進，則不具備領取 2026 年紀念品的資格。A：紀念品領取時間通常在股東會召開前後。至於配息，今日買進後需參與除權息交易日（日期待定），現金股利多數會在撥入您的交割帳戶。A：親自至指定地點領取通常免費。若委託代領公司（如全通、長龍等）則需支付 20-30 元不等的服務費。提醒：零股股東多數需完成「電子投票」方可領取。