錯過要再等一年！2026 年股東會紀念品領取門票今（8）日迎來「超級星期三」，全台共有高達 32 檔個股迎來最後買進日。本次名單由熱搜王「新應材」領軍，更有超強配息股現身。其中，鋰電池模組大廠順達 (3211) 董事會擬超額配發 11.5 元現金股利，成為今日「有吃又有拿」的頭號標的。
2026 股東會紀念品 FAQ：今日（4/8）搶進必讀
Q1：什麼是「最後買進日」？今日（4/8）買來得及嗎？ A：來得及！只要在 今日（4/8）13:30 收盤前（含盤後零股交易）成交並持有，就能進入股東名冊。若是明日才買進，則不具備領取 2026 年紀念品的資格。
Q2：買進之後，我何時可以領到紀念品與配息？ A：紀念品領取時間通常在 5 月至 6 月 股東會召開前後。至於配息，今日買進後需參與除權息交易日（日期待定），現金股利多數會在 7 月至 8 月間 撥入您的交割帳戶。
Q3：領取紀念品需要額外付費嗎？ A：親自至指定地點領取通常免費。若委託代領公司（如全通、長龍等）則需支付 20-30 元不等的服務費。提醒：零股股東多數需完成「電子投票」方可領取。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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今日必看三強：公司實力與配息進度這三家公司不僅紀念品實用，營運體質與今年度的配息大方程度也備受市場肯定：
- 順達 (3211)｜全球 NB 電池模組領頭羊
- 業務重點： 主要從事筆記型電腦電池組研發與製造，近期成功轉型至 AI 伺服器備援電池 (BBU) 市場。
- 配息資訊： 今年擬配發 11.5 元。預計 6 月中下旬舉行股東會，現金股利通常於 7 月至 8 月間 發放。
- 業務重點： 主要從事筆記型電腦電池組研發與製造，近期成功轉型至 AI 伺服器備援電池 (BBU) 市場。
- 新應材 (4749)｜半導體特用化學尖兵
- 業務重點： 專攻半導體及顯示器特用化學材料，是台積電等先進製程供應鏈的重要夥伴。
- 配息資訊： 今年擬配發 8.0 元。股東會訂於 6/11，現金股利預計於 7 月底至 8 月初 入帳。
- 業務重點： 專攻半導體及顯示器特用化學材料，是台積電等先進製程供應鏈的重要夥伴。
- 茂訊 (3213)｜強固型電腦與通路龍頭
- 業務重點： 生產軍事、工業用強固型筆電，並經營全台知名蘋果授權經銷通路。
- 配息資訊： 今年擬配發 7.0 元。預計 7 月底至 8 月 發放股息。
- 業務重點： 生產軍事、工業用強固型筆電，並經營全台知名蘋果授權經銷通路。
小資專區！4/7 收盤不到 10 元之「銅板價戰神」若想以極低門檻領取紀念品，以下 3 檔依昨日收盤價計算，買進 1 股成本不到 10 元：
- 虹光 (2380)： 股價 5.01 元，贈送沙威隆潔淨抗菌組。
- 佳總 (5355)： 股價 6.15 元，贈送木漿棉百潔擦。
- 中纖 (1718)： 股價 7.42 元，贈送燕窩飲一份。
|代號
|公司名稱
|股東會紀念品內容
|4/7 收盤價
|3211
|順達
|統一超商 50 元商品卡
|357
|4749
|新應材
|7-11 商品卡
|811
|3213
|茂訊
|鍋寶萬用不沾刀具三件組
|102
|1718
|中纖
|燕窩飲一份
|7.42
|2380
|虹光
|沙威隆潔淨抗菌組
|5.01
|5355
|佳總
|木漿棉百潔擦
|6.15
|2535
|達欣工
|BLACK HAMMER 玻璃濾壓壺
|70.5
|2493
|揚博
|保溫保冷袋
|105
|6411
|晶焱
|7-11 商品卡 50 元
|74.6
|9938
|百和
|竹炭襪 2 雙
|45.45
|2485
|兆赫
|統一超商 50 元商品卡
|73.1
|3013
|晟銘電
|三角斜背保溫保冷袋
|98.2
|3317
|尼克森
|好來牙刷牙膏輕便組
|50.1
|3236
|千如
|運動涼感巾
|29.6
|4566
|時碩工業
|折疊休閒帽
|55.4
|2605
|新興
|玻璃沙拉碗
|41.6
|4533
|協易機
|統一超商 35 元商品卡
|29.15
|4111
|濟生
|靚亮膠原蛋白
|29.15
|4541
|晟田
|統一超商 35 元商品卡
|40.8
|6220
|岳豐
|洗手串皂
|33.45
|1464
|得力
|商品卡 50 元
|10.3
|1732
|毛寶
|小蘇打植萃香氛液體皂
|26.25
|3052
|夆典
|五合一工具組
|11.05
|6233
|旺玖
|全家便利商店 35 元禮物卡
|24.75
|4716
|大立
|濕紙巾或等值商品
|14.05
|2417
|圓剛
|不鏽鋼保溫杯
|37.6
|2913
|農林
|日月紅茶包 20 入
|12.25
|6226
|光鼎
|蜂王草本皂 80g
|11.2
|4108
|懷特
|清潔品
|12.5
|2025
|千興
|香皂乙塊
|11.05
|3707
|漢磊
|美容巾
|48.95
|2457
|飛宏
|統一超商 35 元商品卡
|23.8
|3360
|尚立
|白米或等值產品
|14.15
Q1：什麼是「最後買進日」？今日（4/8）買來得及嗎？ A：來得及！只要在 今日（4/8）13:30 收盤前（含盤後零股交易）成交並持有，就能進入股東名冊。若是明日才買進，則不具備領取 2026 年紀念品的資格。
Q2：買進之後，我何時可以領到紀念品與配息？ A：紀念品領取時間通常在 5 月至 6 月 股東會召開前後。至於配息，今日買進後需參與除權息交易日（日期待定），現金股利多數會在 7 月至 8 月間 撥入您的交割帳戶。
Q3：領取紀念品需要額外付費嗎？ A：親自至指定地點領取通常免費。若委託代領公司（如全通、長龍等）則需支付 20-30 元不等的服務費。提醒：零股股東多數需完成「電子投票」方可領取。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。