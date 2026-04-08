日本男神木村拓哉近來頻頻因「餐桌禮儀」成為話題焦點。先前才因為在連鎖牛丼品牌吉野家代言的廣告中，吃牛丼時出現了先伸出舌頭吃食物的動作，引發眾多網友直批失禮、吃法非常不雅觀。沒想到爭議尚未平息，木村拓哉在最新的影片中又因為用手肘撐桌子，再次招來罵聲。而另一位日本男星二宮和也，不久前也因出國時橫躺在餐廳沙發而被炎上，兩位已經是爸爸的人了，都被抨擊：「身為人父應做好榜樣！」
木村拓哉才因舌頭被罵 用手肘撐桌又被說無禮
木村拓哉日前在個人YouTube頻道更新影片，分享他與好友、搞笑組合「爆笑問題」的太田光同遊吉祥寺的日常。兩人來到一家裝潢時尚的蕎麥麵店用餐，新影片中雖然已經刻意把會被炎上的「食物入口畫面」剪光光，但木村拓哉在用餐時的動作還是引來嚴厲檢視。
木村拓哉在品嚐雞蛋山藥泥蕎麥麵的過程中，不論是吸食麵條還是倒入蕎麥麵湯時，都數次將手肘直接撐在桌面上。此外在等待料理上桌的空檔，他側身翹腳、略顯散漫的坐姿也讓部分觀眾感到不適。影片評論區隨即出現不少糾正聲浪，網友紛紛留言：「如果不要撐手肘，畫面會更帥氣」、「身為偶像，邊撐手肘邊吃東西真的觀感不佳」。
二宮和也橫躺國外餐廳沙發 後輩制止也講不聽
事實上，木村拓哉並非近期唯一一位因禮儀翻車的日本藝人。嵐（ARASHI）的二宮和也2月時在YouTube頻道中，發布了一則與後輩前往關島旅行的影片。然而在一行人造訪當地餐廳時，二宮和也一入座竟當場就在餐廳沙發上橫躺下來，即便後輩菊池風磨委婉勸說：「你是大人了，請起來」，二宮仍旁若無人地繼續躺著，甚至連鞋子都脫掉了，失禮行徑讓網友驚呆，砲轟「沒教養」。
木村拓哉與二宮和也分別已經53歲、42歲，既都已步入中年並身為人父，因此網友認為，即便是在氣氛輕鬆的非正式場合，或是面對熟識的好友，身為公眾人物的他們仍應對基本禮儀保持警覺，否則一舉一動都可能讓多年累積的男神形象大打折扣。
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木村拓哉日前在個人YouTube頻道更新影片，分享他與好友、搞笑組合「爆笑問題」的太田光同遊吉祥寺的日常。兩人來到一家裝潢時尚的蕎麥麵店用餐，新影片中雖然已經刻意把會被炎上的「食物入口畫面」剪光光，但木村拓哉在用餐時的動作還是引來嚴厲檢視。
木村拓哉在品嚐雞蛋山藥泥蕎麥麵的過程中，不論是吸食麵條還是倒入蕎麥麵湯時，都數次將手肘直接撐在桌面上。此外在等待料理上桌的空檔，他側身翹腳、略顯散漫的坐姿也讓部分觀眾感到不適。影片評論區隨即出現不少糾正聲浪，網友紛紛留言：「如果不要撐手肘，畫面會更帥氣」、「身為偶像，邊撐手肘邊吃東西真的觀感不佳」。
事實上，木村拓哉並非近期唯一一位因禮儀翻車的日本藝人。嵐（ARASHI）的二宮和也2月時在YouTube頻道中，發布了一則與後輩前往關島旅行的影片。然而在一行人造訪當地餐廳時，二宮和也一入座竟當場就在餐廳沙發上橫躺下來，即便後輩菊池風磨委婉勸說：「你是大人了，請起來」，二宮仍旁若無人地繼續躺著，甚至連鞋子都脫掉了，失禮行徑讓網友驚呆，砲轟「沒教養」。
木村拓哉與二宮和也分別已經53歲、42歲，既都已步入中年並身為人父，因此網友認為，即便是在氣氛輕鬆的非正式場合，或是面對熟識的好友，身為公眾人物的他們仍應對基本禮儀保持警覺，否則一舉一動都可能讓多年累積的男神形象大打折扣。