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放寬第2屋貸款額度 已可見市場回暖

▲王明正指出，2024年的919檔期房地產熱銷，但受限政府政策影響，預售屋市場買氣跌落谷底，今年上半年將會是買預售屋的好時機。（圖／記者張家瑋攝）

房市受政策調整 穩健發展

▲張麗蓉指出，今年上半年的確是買房好時機，央行放寬第2屋貸款成數10％，比較多是信心層面加持。（圖／記者張家瑋攝）

台灣經濟基本面仍強 就業人口支撐自住買盤

▲張境在表示，在預售屋興建3到5年的期間，通膨都由建商吸收，因此現在買預售屋是最好抗通膨的利器。（圖／記者張家瑋攝）

台北市不動產代銷經紀商業同業公會今（8）日舉辦記者會，理事長王明正表示，2024年919檔期之後，受到房市政策影響，房地產市場受到不小波及，不過預售屋市場最壞的情況已經過了，王明正笑說，「春江水暖鴨先知」，他們就是「鴨子」，央行開始放鬆房市管制，加上通膨影響，房價將維持溫和上漲，而現在就是進場的好時機。六大代銷今（8）日聯合舉辦台北市不動產代銷公會記者會，公會理事長暨創意家董事長王明正、愛山林副董事長張境在、遠雄房地產總經理暨遠創力行銷董事長張麗蓉、甲桂林總經理陳衍豪、海悅副總周世凱、新聯陽副董事長暨監事會召集人林徹人等人一同出席，並在會中分享2026年預售屋市場走向。理事長王明正指出，2024年的919檔期房地產熱銷，但受限政府政策影響，預售屋市場買氣跌落谷底，約到今年第一季央行理監事會才開始有放鬆趨勢，王明正表示，在央行提高第2屋1成貸款成數後，有換屋、自住需求的客人已經開始回流，「春江水暖鴨先知，而我們就是鴨子」，買氣有沒有回溫，他們站在第一線的最先知道；王明正也指出，受到近期物價通膨、土方等營建成本增加，目前建商沒有降價理由，建商開案也不是為了飆高價，而是希望市場溫和上漲，反應通膨成本。新聯陽副董事長林徹人也表示，現在台灣經濟發展穩健，台股創下34000多點的好成績，上看4萬點，房市受到政策良好的調控，朝向穩健發展。觀察目前銷售狀況好的個案，普遍是產品規劃創新的案子。遠雄房地產總經理暨遠創力行銷董事長張麗蓉指出，2025年移轉棟數26萬棟，這大概是回到了2016年的數據，但是現在台灣GDP 7.71%，台股也到了3萬3千點，這是她先前從未看過的經濟盛況。張麗蓉表示，今年上半年的確是買房好時機，第一是2025年買賣移轉棟數回到2016年；第二是股市來到34000多點，不少股市獲利了解的族群，也會將資產轉移到房市上。至於央行放寬第2屋貸款成數10％，比較多是信心層面加持，目前建商雖無利可讓，但有共體時艱，像是推出優付方案、贈送家電等，現在買房不僅會得到最好的服務，還可享受到政府給予的幫助。愛山林副董事長張境在指出，「現在是買房子最好的時機」，台灣經濟成長不錯，股市一度跌回來3萬點以下，又漲回來，加上中東戰火引發的能源危機，鋼筋、石化製品等成本不斷增加，還遇到廠商不願出料的情況，土方成本漲到3800元還是出不了土，營建成本粗估要增加20％。張境在表示，房價目前受政策影響，幾乎沒有漲幅，都在壓縮建商利潤，對青年首購族來說，簽約到交屋只要支付15％房價，在興建期3到5年的通膨都由建商吸收，因此現在買預售屋是最好抗通膨的利器。代銷公會指出，台灣經濟基本面強，可支撐房市長期需求，受惠於半導體、AI、科技供應鏈等持續擴張，科技人口就業自住需求高，因此支撐房市，主要並不是靠金融投機來支撐；整體來說，預售屋市場最壞的情況已經過了，現在市場回歸理性成交、個案表現，而不是瘋搶的情況，建商推案節奏也逐漸回穩，買盤從投機轉向產品基本面，市場已經從過熱回到健康節奏上。