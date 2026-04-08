領取方式 計算公式 80 歲領取總額 老年一次金 (一次領) 固定金額結清 1,890,000 元 老年年金 (月領) $19,530\text{元} \times 180\text{個月}$ 3,515,400 元 最終差額 月領完勝 多領 1,625,400 元

專家點評： 月領只要超過 8 年 1 個月，總額就超越一次領。除非你具備年化報酬率 20% 以上的「神級」投資能力，否則月領是大多數人最穩定的保命錢。





勞保與勞退的「領法矛盾」

FAQ｜關於「年金」網友最想知道的事

根據最新統計，，但。勞動部官員分析，勞保是互助保險「活越久領越多」；而勞退是雇主幫你存的「存款」，領完就沒了。因此多數勞工會選擇將勞保當作月領的「保底」，而勞退一次領走。根據 Google Trends 24 小時內即時熱搜，我們整理了讀者最關心的三大問題：國保主要保障無勞保對象。計算方式分為 A、B 兩式，擇優請領（通常 A 式較優，具足額基礎保障）。繳費方式包含：持單至超商/銀行繳費、網路銀行轉帳，或申請電子帳單自動轉帳扣款，避免逾期產生利息。2026 年軍公教年金改革持續關注「撥補法制化」與「所得替代率調整」。近期立法院針對退休金調整機制有諸多討論，建議軍公教人員留意各公務人員協會發布的最新精算報告，以確保權益。不會！若勞保年資未滿 15 年，65 歲時僅能選擇「老年一次金」。但若加上「國民年金」年資後合計滿 15 年，仍可享有「勞保＋國保」的雙重月領保障，年資永遠不會消失。