擁有百億身家的「竹北吊車大王」、啟德機械起重工程董事長胡漢龑家族龐大，他不僅有4名老婆、多名女友，膝下還有14名子女。近日胡漢龑的其中一位千金公開露臉，被粉絲稱讚「超正、超有氣質」，更有不少網友開玩笑說想當上門女婿；而對於女婿的條件，胡漢龑過去也說過：「要對我女兒好」。其次，他希望是菸酒、檳榔都不沾的男生；個性容易焦慮、暴躁，甚至會動手的人則是絕對不行的。
吊車大王找女婿開3條件：不菸酒、不暴躁、對女兒好
胡漢龑過去受訪時透露，他對女兒的疼愛沒有上限，完全不會催婚，就算女兒未婚生子都沒關係，他會全力支持女兒的決定，成為最強大後盾。至於選女婿的條件，胡漢龑說自己有幾道紅線，那就是討厭暴力、暴躁易怒的男生；其次，他自己菸酒不沾、不吃檳榔，生活相當自律，自然也希望女婿是同類型的人。
不過最重的的是，胡漢龑認為，女婿只要對他的女兒好，他就能接受，：「我的個性就是這樣，他今天只要對我女兒好，我也會對他更好，我不會去在乎他長相、外貌、經濟，什麼都不會」。胡漢龑認為不是一家人、不進一家門，女婿和女兒有緣在一起，只要沒踩到他的底線，他都不會反對。
胡漢龑也透露，像是他的其中一個女兒已經結婚了，女婿當初離過婚還帶著小孩，但做人非常勤懇，且對女兒好，所以他也不在乎女婿的過去，甚至讓女婿到他公司上班，對女婿的表現非常滿意。
胡漢龑有6子、8女 自誇女兒可愛：都甜甜的
至於有沒有打算幫女兒們公開徵友，胡漢龑笑說女孩子都會害羞，不會希望他公開，但他保證女兒們都很可愛、笑起來甜甜的，只希望女兒如果交到男友可以帶去公司給他看，讓他先認識一下。
吊車大王女兒為賣車罕見露臉 超正外型全場融化
而胡漢龑說的沒錯，他的女兒確實很漂亮。近日胡漢龑的其中一名女兒上網紅阿慈的頻道轉賣BMW豪車，她在鏡頭前露出靦腆可愛的笑容，搭配氣質語調以及嬌小身材，讓不少粉絲都被融化，紛紛敲碗想知道女兒的IG、名字。不過這些個人資訊阿慈都沒公開，僅專心和女兒聊車，最後更以225萬元的結緣價，將這台吊車大王送給女兒的BMW精裝車買下。
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胡漢龑過去受訪時透露，他對女兒的疼愛沒有上限，完全不會催婚，就算女兒未婚生子都沒關係，他會全力支持女兒的決定，成為最強大後盾。至於選女婿的條件，胡漢龑說自己有幾道紅線，那就是討厭暴力、暴躁易怒的男生；其次，他自己菸酒不沾、不吃檳榔，生活相當自律，自然也希望女婿是同類型的人。
不過最重的的是，胡漢龑認為，女婿只要對他的女兒好，他就能接受，：「我的個性就是這樣，他今天只要對我女兒好，我也會對他更好，我不會去在乎他長相、外貌、經濟，什麼都不會」。胡漢龑認為不是一家人、不進一家門，女婿和女兒有緣在一起，只要沒踩到他的底線，他都不會反對。
胡漢龑也透露，像是他的其中一個女兒已經結婚了，女婿當初離過婚還帶著小孩，但做人非常勤懇，且對女兒好，所以他也不在乎女婿的過去，甚至讓女婿到他公司上班，對女婿的表現非常滿意。
至於有沒有打算幫女兒們公開徵友，胡漢龑笑說女孩子都會害羞，不會希望他公開，但他保證女兒們都很可愛、笑起來甜甜的，只希望女兒如果交到男友可以帶去公司給他看，讓他先認識一下。
吊車大王女兒為賣車罕見露臉 超正外型全場融化
而胡漢龑說的沒錯，他的女兒確實很漂亮。近日胡漢龑的其中一名女兒上網紅阿慈的頻道轉賣BMW豪車，她在鏡頭前露出靦腆可愛的笑容，搭配氣質語調以及嬌小身材，讓不少粉絲都被融化，紛紛敲碗想知道女兒的IG、名字。不過這些個人資訊阿慈都沒公開，僅專心和女兒聊車，最後更以225萬元的結緣價，將這台吊車大王送給女兒的BMW精裝車買下。