台北租屋族快衝！台北市政府「臺北幸福租-民間租屋租金加碼補貼租屋補助於今（8）天正式啟動申請，期限至明年3月31日止。這項加碼型的租金補貼計畫，在中央「300 億元專案」基礎上提供更多支持，「已婚青年家庭」最高每月可領 1 萬元。到底誰能領？怎麼申請？《NOWNEWS》整理台北租金補貼攻略，幫您快速掌握領錢重點。

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誰能領？台北市加碼對象

只要您已獲得中央「300 億元擴大租金補貼」核定，且設籍台北市、在台北租屋，即符合資格：

  • 單身青年： 未滿 40 歲。

  • 已婚青年家庭： 45 歲以下，不限結婚年數。

  • 育兒家庭： 育有 0 至 12 歲子女。

▲一圖看懂「臺北幸福租」補貼額度！單身青年每月合計可領 4,600 元，已婚青年家庭最高可領 1 萬元，育兒家庭每一胎再加碼 1,000 元（補貼人數無上限）。趕快試算你能領多少！（圖／台北市都發局提供）
▲一圖看懂「臺北幸福租」補貼額度！單身青年每月合計可領 4,600 元，已婚青年家庭最高可領 1 萬元，育兒家庭每一胎再加碼 1,000 元（補貼人數無上限）。趕快試算你能領多少！（圖／台北市都發局提供）

加碼攻略：中央＋地方每月領多少？

補貼採取「累計制」，中央撥款後，台北市再加碼，最終入帳總額如下：

族群類別 中央補貼額度 台北市加碼額度 每月實際入帳
單身青年 3,600 元 + 1,000 元 4,600 元
已婚家庭 7,500 元 + 2,500 元 10,000 元
育兒家庭 視中央核定 每胎 + 1,000 元 無上限 (生越多領越多)
點評： 這次補貼對「多寶家庭」最友善，每一胎加碼一千且「無上限」，是多寶父母在台北安居的強大後援。

申請時間：4/8 早上 9 點準時開跑

  • 受理時間： 115 年 4 月 8 日至 116 年 3 月 31 日。

  • 戰術提醒： 「經費用罄即停止受理」。雖然申請時間很長，但額度發完就沒了，強烈建議首波就趕快線上送件。

三大申請管道速看

  • 線上申請（最快）： 登入「臺北市租金補貼網」。

  • 郵寄申辦： 填妥申請書後掛號郵寄至「都發局南門辦公室」。

  • 臨櫃辦理： 前往台北市中正區羅斯福路一段 8 號 9 樓（都發局南門辦公室）。

⚠️ 專家提醒：別漏了身分證影本

都發局強調，臨櫃辦理的市民務必備妥「身分證正反面影本」。若未檢附，將會直接駁回申請，請民眾別白跑一趟。如有疑問可撥專線：(02) 2777-2186。


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