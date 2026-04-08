台北租屋族快衝！台北市政府「臺北幸福租-民間租屋租金加碼補貼」租屋補助於今（8）天正式啟動申請，期限至明年3月31日止。這項加碼型的租金補貼計畫，在中央「300 億元專案」基礎上提供更多支持，「已婚青年家庭」最高每月可領 1 萬元。到底誰能領？怎麼申請？《NOWNEWS》整理台北租金補貼攻略，幫您快速掌握領錢重點。
誰能領？台北市加碼對象
只要您已獲得中央「300 億元擴大租金補貼」核定，且設籍台北市、在台北租屋，即符合資格：
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只要您已獲得中央「300 億元擴大租金補貼」核定，且設籍台北市、在台北租屋，即符合資格：
- 單身青年： 未滿 40 歲。
- 已婚青年家庭： 45 歲以下，不限結婚年數。
- 育兒家庭： 育有 0 至 12 歲子女。
加碼攻略：中央＋地方每月領多少？補貼採取「累計制」，中央撥款後，台北市再加碼，最終入帳總額如下：
|族群類別
|中央補貼額度
|台北市加碼額度
|每月實際入帳
|單身青年
|3,600 元
|+ 1,000 元
|4,600 元
|已婚家庭
|7,500 元
|+ 2,500 元
|10,000 元
|育兒家庭
|視中央核定
|每胎 + 1,000 元
|無上限 (生越多領越多)
點評： 這次補貼對「多寶家庭」最友善，每一胎加碼一千且「無上限」，是多寶父母在台北安居的強大後援。
申請時間：4/8 早上 9 點準時開跑
- 受理時間： 115 年 4 月 8 日至 116 年 3 月 31 日。
- 戰術提醒： 「經費用罄即停止受理」。雖然申請時間很長，但額度發完就沒了，強烈建議首波就趕快線上送件。
三大申請管道速看
- 線上申請（最快）： 登入「臺北市租金補貼網」。
- 郵寄申辦： 填妥申請書後掛號郵寄至「都發局南門辦公室」。
- 臨櫃辦理： 前往台北市中正區羅斯福路一段 8 號 9 樓（都發局南門辦公室）。