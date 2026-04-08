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▲受實價登錄比價效應與買方市場轉強影響，業界預估 2026 年房價將出現 3% 至 5% 的修正空間，房市由噴發轉向穩健盤整，買盤回歸自用與長期置產。（示意圖／取自Pexels）

黑馬揭曉：北士科將成下一波追價熱區

產業革命：推「全房聯」聯賣平台 效法美日制度

安家地產新品牌：解決 21.4% 非自有住宅痛點

2026 年房市盤整壓力浮現，屋主與買方的價格攻防戰正式進入深水區。住商機構於今日（4/8）舉行品牌記者會，除了重磅發表「全房聯」聯賣平台與「安家地產」租賃新品牌，住商機構董事長陳錫琮會後也拋出震撼彈，預言 2026 房價將出現 3-5% 的下修空間，並首度揭露心中認定的區域黑馬。陳錫琮指出，即便央行近期鬆綁第二戶貸款成數至六成，為換屋族注入強心針，但受限於資金流向強勢股市，房市買氣雖回溫卻未噴發。他精算指出，受實價登錄比價效應影響，急欲售屋的屋主將面臨調價壓力。「整體而言，房價約有的小幅修正空間。」陳錫琮坦言，這波修正會以蛋白區最為明顯，越是外圍、交通不便的產品，下修幅度越大。然而，具備交通優勢與產業紅利的「蛋黃區」仍將維持強大韌性，甚至出現逆勢突圍的黑馬。在眾多區域中，陳錫琮最看好的黑馬區域正是**「北士科（北投士林科技園區）」**。他分析，北士科擁有廣大腹地且未來有科技大廠進駐，加上近期推案密集，市場在漲勢時容易產生追價效應，未來仍有相當大的增值空間。此外，他也點名受惠重點建設漲幅明顯，而則因交通基期低、隨環狀線建設補漲，表現同樣亮眼。陳錫琮強調，只要交通紅利在，即便在房價盤整期，這些區域仍是資產配置的首選。為了在不景氣中創造交易量，住商機構今日推出「全房聯」物件流通平台。陳錫琮直言，傳統房仲「一案多賣、互相廝殺」的模式已達極限，全房聯仿效美國 MLS 與日本 REINS 系統，讓屋主「簽一份委託，全台加盟店同步銷售」。「這是 B2B 的同業媒合平台，能讓。」陳錫琮表示，目前已有二、三十家業者加入，透過線上媒合打破實體店面路過客的限制，大幅提升成交效率，實現產業「共好」願景。同步亮相的新品牌「安家地產」，則聚焦在資產處置與租管服務。陳錫琮指出，台灣仍有超過兩成民眾有家產安置的需求，參考日本 40% 房屋委託租管的趨勢，安家地產將協助消費者快速變現或管理資產，解決「房子賣不動」的焦慮。針對安全性，陳錫琮則強調，平台核心在於媒合價值，最終安全性仍回歸各品牌的管理品質。他認為，2026 年房仲業將全面轉向線上資訊媒合，這也是住商機構引領產業升級的關鍵棋步。