黃聖凱 編輯記者

嗨，我是黃聖凱，一名以文字為志業的新聞工作者。目前任職NOWNEWS今日新聞娛樂中心記者。



成長於單親家庭，使我養成獨立、堅毅與敏銳觀察力的特質，也培養出真誠、善解人意的感知力。



我熱愛健身、登...