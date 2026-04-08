中職球團「味全龍」啦啦隊韓籍李多慧今（8）日出席冰品代言活動，在現場試吃各式口味新品，時而大笑時而雀躍碎步，超級可愛，稍早受訪時，她被問及先前韓國啦啦隊體系出現人才不足現象，李多慧表示，每個人想法各異「自己人生，自己選擇」，更認了去年有當地球團以高薪挖角返韓，但她堅定拒絕，「不想要去，我真的喜歡在台灣工作！」
韓職啦啦隊出走燒到李多慧！認了被高薪挖角
李多慧來台3年多，人氣居高不下，今年至少20支代言在手，荷包及行程滿滿滿，今稍早記者會上，她被問道近來韓國流失許多啦啦隊人才，台灣市場愈趨龐大，自己是否動搖過？李多慧表示，去年確實有當地球團以高薪挖角返韓，但她堅定拒絕，「不想要去，我真的喜歡在台灣工作！」認為每個人的人生自己選擇。
李多慧分享道，目前計劃在台買房、買車，自己日常物慾較低，平時只在網路買衣服和化妝品，剩下的都存起來，也沒有做投資，她許願汽車廠商找她代言，之後買車要帶媽媽去露營，享受母女時光，另外，李多慧近日大秀學習台語能力，當場被拱與林襄比較，她羞喊：｢我覺得差不多吧？對不起，林襄！」逗樂眾人。
針對韓國啦啦隊體系出現人才不足現象，先前韓媒分析，韓籍啦啦隊選擇來台發展的核心原因，在於台韓2地待遇與發展機會的明顯差距，台灣不僅提供數倍收入，還能延伸至廣告代言、節目通告等多元機會，啦啦隊角色能夠轉型為全方位藝人。
反觀韓國啦啦隊，目前出現人才銜接困難的情況，部分球團轉向培養新人，同時也面臨著新人培養後就被台灣市場挖角的窘境，整體環境陷入惡性循環，若現行制度與待遇未能改善，韓籍啦啦隊外流的趨勢恐將持續擴大，甚至影響整體產業結構。
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李多慧來台3年多，人氣居高不下，今年至少20支代言在手，荷包及行程滿滿滿，今稍早記者會上，她被問道近來韓國流失許多啦啦隊人才，台灣市場愈趨龐大，自己是否動搖過？李多慧表示，去年確實有當地球團以高薪挖角返韓，但她堅定拒絕，「不想要去，我真的喜歡在台灣工作！」認為每個人的人生自己選擇。
李多慧分享道，目前計劃在台買房、買車，自己日常物慾較低，平時只在網路買衣服和化妝品，剩下的都存起來，也沒有做投資，她許願汽車廠商找她代言，之後買車要帶媽媽去露營，享受母女時光，另外，李多慧近日大秀學習台語能力，當場被拱與林襄比較，她羞喊：｢我覺得差不多吧？對不起，林襄！」逗樂眾人。
反觀韓國啦啦隊，目前出現人才銜接困難的情況，部分球團轉向培養新人，同時也面臨著新人培養後就被台灣市場挖角的窘境，整體環境陷入惡性循環，若現行制度與待遇未能改善，韓籍啦啦隊外流的趨勢恐將持續擴大，甚至影響整體產業結構。