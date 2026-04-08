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台中市街頭加水站林立，飲水品質攸關市民健康。台中市食品藥物安全處公布 114 年度盛裝飲用水（加水站）抽驗成果，透過「食藥安智慧雲-GIS決策系統」結合 Google 地圖，精準鎖定住宅區及商圈等 350 處高風險站點進行檢測，結果全數符合衛生標準。食安處表示，目前台中市納管加水站共 1,151 處。針對標示「可生飲」的 37 處站點，每年均進行全面抽驗；而「不可生飲」的 1,114 處站點則採分年輪流抽驗。114 年度共計抽驗 350 件，檢測項目涵蓋重金屬、 bromate（溴酸鹽）及微生物衛生標準，合格率達 100%。除了水質檢驗，食安處也同步查核業者登錄、維護紀錄及現場標示，確保軟硬體皆符合規範。食安處提醒，民眾購水時可掌握「沖、看、聞」三原則，沖：裝水前先沖洗盛裝容器。看：仔細查看機台是否貼有許可字號。聞：確認水質是否有異味。此外，為持續精進業者管理水準，食安處將於4月13日下午 2 時於市政大樓惠中樓401會議室舉辦「衛生講習」。講習將與盛裝飲用水商業同業公會合作，加強「食安法」相關法規知能，歡迎業者踴躍報名。