錯過今天，得再等一年！今（9）日是 2026 年股東會紀念品共有 16 檔個股進入最後買進日，名單由半導體檢測龍頭 宜特 (3289) 與電動車材料大廠美琪瑪 (4721) 坐鎮。而建舜電 (3322)，僅需 13.3 元 的成本就能換回 35 元超商卡，投報率大漲超過 100%！
2026 股東會紀念品 FAQ：今日（4/9）最後搶進須知
Q1：為什麼「建舜電」一定要在今天買？ A：4/9 是這 16 檔股票的「最後買進日」。若想參與 2026 年紀念品領取，必須在 今日 13:30 收盤前（或盤後 14:30 前）完成交易，才能被列入股東名冊。
Q2：買「1 股」零股真的可以領到超商卡嗎？ A：可以。但請注意，絕大多數公司（包含建舜電）規定零股股東需完成 「電子投票」 方可領取。請於 5 月份留意掛號通知單，並利用「集保 e 手掌握」APP 進行線上投票。
Q3：紀念品去哪裡領？領取需要帶什麼？ A：在 5-6 月收到開會通知單後，攜帶該單據至指定領取處（如全通、長龍、聯洲等代領機構）領取即可。若無法親領，亦可委託代領，通常需支付約 20-30 元的服務費。
資料來源：永豐金證券
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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今日「它」最紅：建舜電 13 元換 35 元在今日截止的 16 檔名單中，小資族討論度最高的就是 建舜電 (3322)。由於其股價處於銅板價位（4/8 收盤 13.3 元），而贈送的「統一超商 35 元商品卡」具備極高流通性與現金價值。對於零股族而言，只需投入不到 14 元的成本（不含手續費），即可鎖定 35 元的回饋，是今日清單中不可錯過的「送分題」。
明星股截止：AI、半導體與民生戰神除了建舜電，今日還有多檔明星股迎來最後上車機會：
- 晟銘電 (3013)： AI 伺服器機殼大廠，贈送 「三角斜背保溫保冷袋」。
- 宜特 (3289)： 半導體驗證領頭羊，贈送 「50 元禮券」。
- 美琪瑪 (4721)： 電池材料權值股，贈送 「超商商品卡 50 元」。
- 研勤 (3632)： 股價僅 9.45 元，贈送 「包裝米」，同樣是高 CP 值的銅板價首選。
4/9 (四) 今日最後買進！16 檔股東紀念品清單
|股票代號
|公司名稱
|股東會紀念品內容
|4/8 收盤價 (元)
|3322
|建舜電
|★ 統一超商 35 元商品卡
|13.3
|3632
|研勤
|★ 包裝米
|9.45
|3013
|晟銘電
|三角斜背保溫保冷袋
|101
|3289
|宜特
|禮券 50 元
|137
|4721
|美琪瑪
|超商商品卡 50 元
|74
|6185
|幃翔
|好無比洗衣精
|13.95
|1784
|訊聯
|外泌體極萃彈潤舒護面膜
|79.1
|2316
|楠梓電
|方形玻璃保鮮盒
|98.1
|5371
|中光電
|真空包裝米
|74.8
|8390
|金益鼎
|香水洗衣精 1 罐
|93
|3028
|增你強
|隨行玻璃胖胖瓶
|54.8
|4735
|豪展
|伊莎貝爾歐風精華皂
|31.55
|2364
|倫飛
|便利商店 50 元商品卡
|63.8
|9919
|康那香
|口罩
|15.5
|3209
|全科
|迷你夜行 LED 燈
|43.05
|1452
|宏益
|濕紙巾
|12
Q1：為什麼「建舜電」一定要在今天買？ A：4/9 是這 16 檔股票的「最後買進日」。若想參與 2026 年紀念品領取，必須在 今日 13:30 收盤前（或盤後 14:30 前）完成交易，才能被列入股東名冊。
Q2：買「1 股」零股真的可以領到超商卡嗎？ A：可以。但請注意，絕大多數公司（包含建舜電）規定零股股東需完成 「電子投票」 方可領取。請於 5 月份留意掛號通知單，並利用「集保 e 手掌握」APP 進行線上投票。
Q3：紀念品去哪裡領？領取需要帶什麼？ A：在 5-6 月收到開會通知單後，攜帶該單據至指定領取處（如全通、長龍、聯洲等代領機構）領取即可。若無法親領，亦可委託代領，通常需支付約 20-30 元的服務費。
資料來源：永豐金證券
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