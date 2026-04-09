錯過今天，得再等一年！今（9）日是 2026 年股東會紀念品共有 16 檔個股進入最後買進日，名單由半導體檢測龍頭 宜特 (3289) 與電動車材料大廠美琪瑪 (4721) 坐鎮。而建舜電 (3322)，僅需 13.3 元 的成本就能換回 35 元超商卡，投報率大漲超過 100%！

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今日「它」最紅：建舜電 13 元換 35 元

在今日截止的 16 檔名單中，小資族討論度最高的就是 建舜電 (3322)。由於其股價處於銅板價位（4/8 收盤 13.3 元），而贈送的「統一超商 35 元商品卡」具備極高流通性與現金價值。對於零股族而言，只需投入不到 14 元的成本（不含手續費），即可鎖定 35 元的回饋，是今日清單中不可錯過的「送分題」。

▲超商商品卡因等同現金且流通性高，是股民公認最實用的股東紀念品。建舜電（3322）今年贈送35元超商卡，以昨日收盤價13.3元計算，買進1股成本低於贈品面額，今（9）為最後買進截止日。（圖／翻攝自Threads）
▲超商商品卡因等同現金且流通性高，是股民公認最實用的股東紀念品。建舜電（3322）今年贈送35元超商卡，以昨日收盤價13.3元計算，買進1股成本低於贈品面額，今（9）為最後買進截止日。（圖／翻攝自Threads）

明星股截止：AI、半導體與民生戰神

除了建舜電，今日還有多檔明星股迎來最後上車機會：

  • 晟銘電 (3013)： AI 伺服器機殼大廠，贈送 「三角斜背保溫保冷袋」

  • 宜特 (3289)： 半導體驗證領頭羊，贈送 「50 元禮券」

  • 美琪瑪 (4721)： 電池材料權值股，贈送 「超商商品卡 50 元」

  • 研勤 (3632)： 股價僅 9.45 元，贈送 「包裝米」，同樣是高 CP 值的銅板價首選。

4/9 (四) 今日最後買進！16 檔股東紀念品清單

股票代號 公司名稱 股東會紀念品內容 4/8 收盤價 (元)
3322 建舜電 ★ 統一超商 35 元商品卡 13.3
3632 研勤 ★ 包裝米 9.45
3013 晟銘電 三角斜背保溫保冷袋 101
3289 宜特 禮券 50 元 137
4721 美琪瑪 超商商品卡 50 元 74
6185 幃翔 好無比洗衣精 13.95
1784 訊聯 外泌體極萃彈潤舒護面膜 79.1
2316 楠梓電 方形玻璃保鮮盒 98.1
5371 中光電 真空包裝米 74.8
8390 金益鼎 香水洗衣精 1 罐 93
3028 增你強 隨行玻璃胖胖瓶 54.8
4735 豪展 伊莎貝爾歐風精華皂 31.55
2364 倫飛 便利商店 50 元商品卡 63.8
9919 康那香 口罩 15.5
3209 全科 迷你夜行 LED 燈 43.05
1452 宏益 濕紙巾 12
2026 股東會紀念品 FAQ：今日（4/9）最後搶進須知

Q1：為什麼「建舜電」一定要在今天買？ A：4/9 是這 16 檔股票的「最後買進日」。若想參與 2026 年紀念品領取，必須在 今日 13:30 收盤前（或盤後 14:30 前）完成交易，才能被列入股東名冊。

Q2：買「1 股」零股真的可以領到超商卡嗎？ A：可以。但請注意，絕大多數公司（包含建舜電）規定零股股東需完成 「電子投票」 方可領取。請於 5 月份留意掛號通知單，並利用「集保 e 手掌握」APP 進行線上投票。

Q3：紀念品去哪裡領？領取需要帶什麼？ A：在 5-6 月收到開會通知單後，攜帶該單據至指定領取處（如全通、長龍、聯洲等代領機構）領取即可。若無法親領，亦可委託代領，通常需支付約 20-30 元的服務費。

資料來源：永豐金證券

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...