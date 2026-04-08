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新北市新店區的便當店「清六食堂」中毒案延燒，截至今（8）日下午3時已有118人就醫，目前共有11人住院、20人留院觀察，其餘就醫後已返家休養。新北市政府衛生局今日晚間公布檢驗結果，確定共11名患者「沙門氏桿菌」陽性反應，後續將依《食品安全衛生管理法》相關規定移送檢調單位偵辦。新北市府消保官則說明，9日將釐清相關細節，全力提供消費者理賠和協助。便當店清六食堂6日爆出食安問題，多名曾購買公所店、中興店門市便當的民眾，食用後出現多次水瀉、發燒、胃痛等症狀，截至今日下午3時，該案新增19人通報,累計就醫人數已達118人。新北市衛生局指出，其中95人食用公所店便當，23人食用中興店便當後，陸續出現腹痛、腹瀉及發燒等不適症狀。目前共有11人住院、20人留院觀察，其餘就醫後已返家休養。衛生局派員至現場稽查，發現業者廢棄物處理不當、從業人員未進行健康檢查等衛生缺失，根據新北市政府規定的食安暫停作業標準，受害人數已超過10人，3分店全勒令停業。新北市政府衛生局抽驗便當1件、環境檢體4件、人體檢體5件，報告結果出爐，截至今日下午6時止，醫院初步人體檢驗結果，共有11名患者呈現「沙門氏桿菌」陽性反應，後續將依《食品安全衛生管理法》相關規定移送檢調單位偵辦。新北市府消保官明（9）日及下週將兩度召集業者及保險公司，釐清理賠相關細節，法制局將全力提供消費者協助。