中國演員迪麗熱巴、陳飛宇主演的古裝劇《白日提燈》現正熱播中，兩人的片酬也引發討論。據說迪麗熱巴此次片酬領4000萬人民幣（約新台幣1.7億元），是全劇最高薪的女演員，而陳飛宇卻只領不到迪麗熱巴的10分之1，這與他先前與網紅爆出的床照醜聞有關，懸殊的差距讓粉絲震驚，也大讚迪麗熱巴不愧是一線女星。
迪麗熱巴片酬1.7億！男主角陳飛宇卻只領1540萬
據《上報》報導，迪麗熱巴拍《白日提燈》的片酬高達新台幣1.7億元，陳飛宇卻只領350萬人民幣（約新幣1540萬），不到迪麗熱巴的10分之1。外界推估主要是因為兩人的名氣和演藝圈中的地位差距甚遠，加上陳飛宇2023年爆發床照事件，形象跌落谷底，人氣自然也比不上迪麗熱巴。
迪麗熱巴人氣超旺！積極拚轉型演技提升
而迪麗熱巴近年積極拚轉型，她靠《三生三世十里桃花》走紅後，還陸續拍了《你是我的榮耀》、《安樂傳》、《利劍·玫瑰》、《梟起青壤》等作品，演過檢察官、警察、冷血女打手，演技大大提升，加上她在中國的粉絲數龐大，再次接拍古裝劇，片酬自然不會低。
《白日提燈》口碑差！迪麗熱巴帶不紅陳飛宇
不過近日開播的《白日提燈》，目前口碑並不佳，主要是33歲的迪麗熱巴和25歲的陳飛宇沒有CP感，不少人都質疑陳飛宇的演技又尬又蹩腳，即便觀眾只想看迪麗熱巴的美貌，也很容易出戲。據悉，迪麗熱巴在劇中飾演不死不滅的女鬼王「賀思慕」，陳飛宇則飾演能和她互通五感的少年將軍「段胥」，大結局預計4月下旬播出。
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據《上報》報導，迪麗熱巴拍《白日提燈》的片酬高達新台幣1.7億元，陳飛宇卻只領350萬人民幣（約新幣1540萬），不到迪麗熱巴的10分之1。外界推估主要是因為兩人的名氣和演藝圈中的地位差距甚遠，加上陳飛宇2023年爆發床照事件，形象跌落谷底，人氣自然也比不上迪麗熱巴。
而迪麗熱巴近年積極拚轉型，她靠《三生三世十里桃花》走紅後，還陸續拍了《你是我的榮耀》、《安樂傳》、《利劍·玫瑰》、《梟起青壤》等作品，演過檢察官、警察、冷血女打手，演技大大提升，加上她在中國的粉絲數龐大，再次接拍古裝劇，片酬自然不會低。
《白日提燈》口碑差！迪麗熱巴帶不紅陳飛宇
不過近日開播的《白日提燈》，目前口碑並不佳，主要是33歲的迪麗熱巴和25歲的陳飛宇沒有CP感，不少人都質疑陳飛宇的演技又尬又蹩腳，即便觀眾只想看迪麗熱巴的美貌，也很容易出戲。據悉，迪麗熱巴在劇中飾演不死不滅的女鬼王「賀思慕」，陳飛宇則飾演能和她互通五感的少年將軍「段胥」，大結局預計4月下旬播出。