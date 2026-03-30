我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳飛宇和歐陽娜娜拍完《秘果》後爆出假戲真做，緋聞傳了很多年。（圖／翻攝自百度百科）

▲陳飛宇和女網紅的床照外流，重創清新形象。（圖／微博＠超能攝影陽陽）

▲由迪麗熱巴、陳飛宇主演的《白日提燈》，3月28日於Disney+以及騰訊視頻開播。（圖／Disney+提供 ）

33歲陸劇女神迪麗熱巴主演的奇幻愛情古裝新作《白日提燈》在3月28日開播，男主角是小她8歲的鮮肉男星陳飛宇，該劇開播後關注度飆升，連帶讓陳飛宇過往黑歷史也被挖出。他曾和台籍女星歐陽娜娜傳出緋聞，但雙方都不承認，結果2023年陳飛宇被外流和胡姓女網紅的床照，疑似劈腿歐陽娜娜導致形象崩跌。事後工作室坦承陳飛宇與女網紅確實曾交往，但強調雙方當時都是單身，沒有劈腿問題。陳飛宇是中國名導陳凱歌的小兒子，2017年和歐陽娜娜主演電影《秘果》後開始走紅，清新形象頗受大眾歡迎。兩人事後也傳出假戲真做的緋聞，被挖出曾同遊巴黎、配戴同款項鍊、穿情侶外套等戀愛證據，但雙方都不承認戀情，因此也有一派網友認為兩人是故意炒CP，拉抬彼此聲量，雙方粉絲甚至一度吵翻。直到2021年，陳飛宇工作室才正式發布聲明，否認所有戀情揣測。斷開歐陽娜娜後，陳飛宇2023年被中國狗仔爆出猛料，外流多張他與胡姓女網紅「是亦琳啊」的床照。照片中的陳飛宇被拍到清晰睡臉，完全抵賴不掉，立刻掀起全網熱議。爭議點在於胡女已婚，推算兩人交往時間線，陳飛宇當時應該也還在跟歐陽娜娜曖昧，頓時間，陳飛宇和女網紅「雙劈」的說法滿天飛，讓陳飛宇形象跌落谷底。對此，陳飛宇工作室沉寂1天後發布長文聲明回應，；針對照片被外流一事，公司也選擇取證並交由律師處理。在工作室強硬發聲後，這起風波才隨之落幕。此後陳飛宇沉寂過一段時間，後面才陸續靠著爸爸陳凱歌執導的電影《志願軍》3部曲，以及古裝劇《獻魚》慢慢走回大眾視野。這次能合作流量女神迪麗熱巴，無疑是陳飛宇翻身的絕佳機會，但他和迪麗熱巴相差8歲，從目前播出的集數來看，CP感並不高，後續是否有機會像《逐玉》一樣聲勢看漲，觀眾拭目以待。