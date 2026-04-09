新青安提高貸款額度、年限、寬限期，還有政府補貼利息等優勢，在房市掀起一波熱潮，瞬間加熱房市，不過新青安貸款將在今年7月底落幕，新版的新青安2.0傳出補貼將取消、寬限期縮短，審核也會變得更加嚴格，台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐就指出，新青安2.0有可能優惠條件縮水，有機會因此讓下半年房市進入冷靜期。
利率補貼縮水、寬限縮短、審核嚴格 買房誘因減少
財政部推動青年安心成家貸款方案後，在2023年額度提高到1000萬，最長貸款年限更長達40年，寬限期上限也加長到5年，就此引爆申貸潮，甚至帶動房市發展，累積到2026年1月，撥貸總金額達1兆1863億元、有15萬2621戶撥貸，3年下來平均每月就有5087戶申請。不過房價上漲速度過快，政府也祭出許多打炒房管制措施，讓房市回歸到自住剛需為主。
新青安預計在今年7月31日落幕，外界都在推測「新青安2.0」的條件將會限縮，像是取消部分利率補貼、縮短寬限期，以及申請人年齡和貸款年限也會有限制，若要申請年限40年貸款，申請人則需要在40歲以下。未來新青安2.0也會對於財力審核更為嚴格，從鼓勵青年購屋，改成讓有購屋能力的青年可以放心買房。
現行新青安寬限期最長5年，不少首購族利用寬限期只還本息、後還本金優勢，降低貸款初期壓力，現在傳出5年寬限期將改為3年，首購族將會提早進入償還本金階段，買房也將更謹慎；目前新青安補貼後的利率約為1.775％，低於目前市場2.5％左右的一般首購利率，如果補貼結束，新青安利率會回到2.275％，新青安2.0則傳出利率會到2.3％以上，和一般房貸利率差不多，讓新青安2.0的利率優勢消失，民眾搶著申請貸款的誘因也可能削弱。
僅額度、年限維持上限 下半年進入冷靜期
台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，目前傳出的新青安2.0，除了在貸款額度有機會維持上限1000萬元之外，其餘優惠條件幾乎打回原形，加上銀行針對收入審查和方案條件從嚴認定，篩選出有能力的首購族，不過新青安2.0和一般首購方案差異縮小，讓購屋的誘因減少，因此她認為，下半年青年購屋狀況應該會暫時進入冷靜期。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中也指出，新青安額度1000萬元，讓市場上1200萬左右的物件熱銷，所以新青安2.0若確定補助縮水，低總價小宅銷售速度將會放緩，收入穩定、有剛需的雙薪家庭還是市場主流，中坪數的家庭宅有望回歸市場。因現行新青安條件優於新版，有機會出現一波搶搭新青安末班車的上車潮，催生一波短期交易量。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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財政部推動青年安心成家貸款方案後，在2023年額度提高到1000萬，最長貸款年限更長達40年，寬限期上限也加長到5年，就此引爆申貸潮，甚至帶動房市發展，累積到2026年1月，撥貸總金額達1兆1863億元、有15萬2621戶撥貸，3年下來平均每月就有5087戶申請。不過房價上漲速度過快，政府也祭出許多打炒房管制措施，讓房市回歸到自住剛需為主。
新青安預計在今年7月31日落幕，外界都在推測「新青安2.0」的條件將會限縮，像是取消部分利率補貼、縮短寬限期，以及申請人年齡和貸款年限也會有限制，若要申請年限40年貸款，申請人則需要在40歲以下。未來新青安2.0也會對於財力審核更為嚴格，從鼓勵青年購屋，改成讓有購屋能力的青年可以放心買房。
僅額度、年限維持上限 下半年進入冷靜期
台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，目前傳出的新青安2.0，除了在貸款額度有機會維持上限1000萬元之外，其餘優惠條件幾乎打回原形，加上銀行針對收入審查和方案條件從嚴認定，篩選出有能力的首購族，不過新青安2.0和一般首購方案差異縮小，讓購屋的誘因減少，因此她認為，下半年青年購屋狀況應該會暫時進入冷靜期。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中也指出，新青安額度1000萬元，讓市場上1200萬左右的物件熱銷，所以新青安2.0若確定補助縮水，低總價小宅銷售速度將會放緩，收入穩定、有剛需的雙薪家庭還是市場主流，中坪數的家庭宅有望回歸市場。因現行新青安條件優於新版，有機會出現一波搶搭新青安末班車的上車潮，催生一波短期交易量。
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