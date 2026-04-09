「勞工工作 30 年、投保 4 萬 5800 元，退休金月領約 2 萬，這要怎麼生活？」近期公務員和勞工退休金誰領得多，在社群引發強烈「相對剝奪感」。專家分析指出，網路瘋傳的「勞工月領 2 萬」其實只算了勞保，完全漏掉另一張王牌「勞退帳戶」；而且只要善用「自提最高 6%」機制，退休金月領其實能衝上 4 萬 5000 元，直接反超基層公務員年金。

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網路截圖只說一半？專家批：這是「純純耍流氓」

針對網傳「工作 30 年僅領 2 萬」的悲觀論調，臉書粉專「勞資手札犀利指出，勞工完整的退休金應由兩層組成：第一層是勞保（老年年金），第二層則是勞退（個人帳戶制）。網路上許多帶風向的圖表往往只算勞保，卻刻意隱匿了勞退帳戶的累積，這種「缺角的數據」正是焦慮的源頭。

▲社群瘋傳「勞工退休金僅 2 萬」截圖，引發焦慮；但專家直指該數據「只給一半」，完全忽略了第二層勞退專戶。（圖／翻攝自網路）
▲社群瘋傳「勞工退休金僅 2 萬」截圖，引發焦慮；但專家直指該數據「只給一半」，完全忽略了第二層勞退專戶。（圖／翻攝自網路）

翻轉關鍵：揭密反超公務員年金的「那一招」

YouTube 頻道「Yellow 思考路徑透過 2026 年最新退休試算器證明，勞工若能善用「勞退自提 6%」，在長達 35 年的職涯中，退休金領取金額將產生驚人跳躍。

【2026 實測對比：30 歲入職、工作 35 年至 65 歲退休】

類別與條件 預估月領總額 (含兩層) 2026 年制度現狀
基層公務員 (初考) 約 44,000 元 受年改後所得替代率調降影響，設有明確上限。
一般勞工 (無自提) 約 31,000 元 勞保 1.8 萬 + 勞退 1.3 萬。
一般勞工 (自提 6%) 約 45,000 元 靠「自提」讓勞退累積翻倍，總額反超初考公職！
(註：以上勞保金額已包含 2026 年因 CPI 累計漲幅突破 5% 後，勞保局調高 6.46% 之加薪紅利。)

專家真心話：別再怪制度，先看「個人競爭力」

「勞資手札」進一步揭露殘酷真相：勞工領得少，主因在於「投保薪資上限（45,800 元）」太低，這反映的是薪資結構而非制度本身。專家認為，「人家考得上錄取率僅 20% 的公職、進得了台積電，是因為能力與努力。」若薪資長期無法突破天花板，應解決的是個人競爭力或國家法規落實，而非一味攻擊退休制度。

2026 退休自救指南：自提 6% 具備多重優勢

面對 2026 年的強勁通膨，月領 2 萬元的確難以維持生活。但透過「勞退自提 6%」，勞工不僅能從當年度所得稅中扣除自提金額（節稅），更能參與基金收益分配。以 3.5 萬月薪試算，透過 35 年的複利加上自提，勞退部分可從 1.3 萬翻倍至 2.7 萬，加上勞保年金，讓月領 4 萬 5 不再是夢想


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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...