「勞工工作 30 年、投保 4 萬 5800 元，退休金月領約 2 萬，這要怎麼生活？」近期公務員和勞工退休金誰領得多，在社群引發強烈「相對剝奪感」。專家分析指出，網路瘋傳的「勞工月領 2 萬」其實只算了勞保，完全漏掉另一張王牌「勞退帳戶」；而且只要善用「自提最高 6%」機制，退休金月領其實能衝上 4 萬 5000 元，直接反超基層公務員年金。
【2026 實測對比：30 歲入職、工作 35 年至 65 歲退休】
(註：以上勞保金額已包含 2026 年因 CPI 累計漲幅突破 5% 後，勞保局調高 6.46% 之加薪紅利。)
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網路截圖只說一半？專家批：這是「純純耍流氓」針對網傳「工作 30 年僅領 2 萬」的悲觀論調，臉書粉專「勞資手札」犀利指出，勞工完整的退休金應由兩層組成：第一層是勞保（老年年金），第二層則是勞退（個人帳戶制）。網路上許多帶風向的圖表往往只算勞保，卻刻意隱匿了勞退帳戶的累積，這種「缺角的數據」正是焦慮的源頭。
翻轉關鍵：揭密反超公務員年金的「那一招」YouTube 頻道「Yellow 思考路徑」透過 2026 年最新退休試算器證明，勞工若能善用「勞退自提 6%」，在長達 35 年的職涯中，退休金領取金額將產生驚人跳躍。
【2026 實測對比：30 歲入職、工作 35 年至 65 歲退休】
|類別與條件
|預估月領總額 (含兩層)
|2026 年制度現狀
|基層公務員 (初考)
|約 44,000 元
|受年改後所得替代率調降影響，設有明確上限。
|一般勞工 (無自提)
|約 31,000 元
|勞保 1.8 萬 + 勞退 1.3 萬。
|一般勞工 (自提 6%)
|約 45,000 元
|靠「自提」讓勞退累積翻倍，總額反超初考公職！