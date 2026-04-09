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輝達效應！北投、大安成「真蛋黃」票房保證

▲最新房貸數據揭露，屋齡 3 年以下新屋的申貸佔比在五年內大增 17.9 個百分點，2025 年正式突破五成，成為市場交易絕對主力。（圖／中信房屋提供 ）

誰在斷崖式重摔？南港 3 月買氣「一潭死水」

▲2026 年 3 月住展風向球數據顯示，儘管建商在 329 檔期大舉推案，但成交與來客指標仍處於最低級距，燈號持續亮起「衰退黃藍燈」。（圖／住展雜誌提供 ）

專家解析：議價空間與中古屋的韌性

展望 Q2：地緣政治與旺季效應

2026 年第一季台北房市在國際戰事與政策調控下呈現詭譎的「兩極化」發展。儘管北市首季建物買賣移轉棟數微增 4%，達 6,089 棟 ，但各行政區卻呈現極端不對稱消長 。在「含金區」因高科技巨頭進駐而噴發的同時，曾受矚目的蛋白急漲區卻驚見單月交易量重摔 7 成的「斷崖式」衰退。台北市不動產仲介公會理事長蘇金城指出，當前房市票房保證在於「高科技含金量」。其中，首季移轉棟數達 620 棟，較去年同期飆漲，位居全市之冠。蘇金城分析，這無庸置疑是受惠於「北投士林科技園區」在確定進駐後，帶動長線投資型買家進場 。同樣具備科技就業支撐的內湖區，首季年增率也達 35.4%。這波熱潮也反映在貸款數據上。中信房屋研展室副理莊思敏觀察，「屋齡 3 年以下」新成屋申貸佔比已從 2021 年的 32.4% 攀升至 2025 年的，創下歷史新高。莊思敏指出，在銀行房貸額度趨緊下，具備「整批分戶貸款」優勢的新建案，更易爭取有利條件，進一步推升了新屋交易占比。相對含金區的火熱，部分行政區卻因房價急漲與政策調控失速。蘇金城點名，首季交易量重摔 44.2%，，主因在於房價漲幅過快，且在信用管制下，高總價產品動能熄火。住展雜誌企研室總監陳炳辰進一步透露，3 月代表新建案市場的「住展風向球」仍維持衰退黃藍燈 。陳炳辰表示，需求面指標如平均來客與成交組數皆呈現「一潭死水」，單週平均來客甚至不到十組。目前北台灣賣不完的待售建案數已來到 1563 案，賣壓慘重程度堪比 COVID-19 時期。面對市況僵持，陳炳辰指出，雖然 329 檔期推案量驚人，但買盤反應冷淡。在央行放下強硬身段的消息下，已有二線地帶新案開始回吐超漲價位，建議觀察長期不動的議價率是否有變動可能性。莊思敏則認為，相較於新建案價格調整空間有限，展現了強勁韌性，近五年申貸佔比始終維持在 2 成以上 。莊思敏分析，中古屋屋主取得時間早、議價空間具彈性，且位處生活機能成熟的精華區，在央行放寬第二戶貸款成數後，可望憑藉價格與地段優勢脫穎而出。展望後市，蘇金城表示，隨美國宣布中東戰事即將落幕，地緣政治干擾消失，加上央行第二屋「微解封」效應，第 2 季台北房市可望從「乍暖還寒」進入「春花結果期」 。然而，陳炳辰提醒，，若買氣仍未起色，