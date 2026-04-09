天氣變熱，擾人的小蟲又開始出現，像是蟑螂、果蠅等，有民眾就在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」詢問，家中有養寵物，不知道大家有沒有推薦的抓果蠅物品，許多內行人紛紛推薦自己的抓果蠅方法，像是自製果蠅誘捕器，省錢又有效。
果蠅大軍即將出沒 眾推果蠅餌劑超有效
天氣逐漸變熱，廚房開始出現討人厭的果蠅了嗎？要怎麼樣才能解決果蠅呢？原PO就在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文詢問，「請問大家可以推薦有效捕果蠅的嗎？不好意思家裡有養寵物，謝謝」。
對此，有網友推薦果蠅餌劑、捕蚊燈等，「興家安速果蠅餌劑，自己有養甲蟲，雖然餵果凍而非新鮮水果，但難免會長果蠅，開一盒放旁邊，效果很好～比起果凍，果蠅更愛果蠅餌劑的味道」、「我家有寵物，我都用興家安速果蠅餌劑」、「果蠅膠，我家院子都用這個，果蠅、小黑蚊都可以」、「捕蚊燈電果蠅超有效的」。
內行教果皮、空杯、保鮮膜 省錢又有效
還有內行人提供省錢又有效的方法，只要準備一個手搖飲料空杯，裡面放入一兩塊果蠅喜歡的水果，像是香蕉皮、釋迦等都可以，上面用保鮮膜包起來，加上橡皮筋封起來，以竹籤戳幾個洞在保鮮膜上，讓果蠅能進不能出，捕捉到果蠅之後，再整杯丟掉就可以了。
還有其他人分享，「洗碗精+醋+糖+水，用一個碗裝半碗放置，我都隨意加，試試看就知道比例，還意外抓到迷你蟑螂」、「拿一個寬口寶特瓶割一半，加入水+洗碗精+壽司醋」、「放半杯白醋就可以」、「拿個空瓶裡面裝2勺蘋果醋（有酸味即可），加洗碗精水搖勻（1／2到1／3即可)，吸引果蠅自投羅網」。
要預防果蠅入侵，建議買回家水果別放在室溫下，很容易讓水果夾帶的蟲卵孵化，果蠅體積小，很容易從門窗縫隙，或是排水管進入家中，家中的垃圾桶、廚餘建議加蓋，尤其是廚餘放在室溫下，很容易吸引果蠅前來繁殖，建議家中有廚餘、含糖飲料等，要盡快清理乾淨。
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天氣逐漸變熱，廚房開始出現討人厭的果蠅了嗎？要怎麼樣才能解決果蠅呢？原PO就在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文詢問，「請問大家可以推薦有效捕果蠅的嗎？不好意思家裡有養寵物，謝謝」。
對此，有網友推薦果蠅餌劑、捕蚊燈等，「興家安速果蠅餌劑，自己有養甲蟲，雖然餵果凍而非新鮮水果，但難免會長果蠅，開一盒放旁邊，效果很好～比起果凍，果蠅更愛果蠅餌劑的味道」、「我家有寵物，我都用興家安速果蠅餌劑」、「果蠅膠，我家院子都用這個，果蠅、小黑蚊都可以」、「捕蚊燈電果蠅超有效的」。
還有內行人提供省錢又有效的方法，只要準備一個手搖飲料空杯，裡面放入一兩塊果蠅喜歡的水果，像是香蕉皮、釋迦等都可以，上面用保鮮膜包起來，加上橡皮筋封起來，以竹籤戳幾個洞在保鮮膜上，讓果蠅能進不能出，捕捉到果蠅之後，再整杯丟掉就可以了。
還有其他人分享，「洗碗精+醋+糖+水，用一個碗裝半碗放置，我都隨意加，試試看就知道比例，還意外抓到迷你蟑螂」、「拿一個寬口寶特瓶割一半，加入水+洗碗精+壽司醋」、「放半杯白醋就可以」、「拿個空瓶裡面裝2勺蘋果醋（有酸味即可），加洗碗精水搖勻（1／2到1／3即可)，吸引果蠅自投羅網」。
要預防果蠅入侵，建議買回家水果別放在室溫下，很容易讓水果夾帶的蟲卵孵化，果蠅體積小，很容易從門窗縫隙，或是排水管進入家中，家中的垃圾桶、廚餘建議加蓋，尤其是廚餘放在室溫下，很容易吸引果蠅前來繁殖，建議家中有廚餘、含糖飲料等，要盡快清理乾淨。