擁 5 房卻落入破產深淵？美國財經媒體《CNBC》報導，理財網紅麥克洛伊（Naseema McElroy）25 歲時利用高槓桿購入 5 棟房產投資，最終因 2008 年房市崩盤慘遭法拍。理財專家 Alex Caswell 提醒，成功的房產投資不能只看租金，必須精算維修與稅務成本，建議在存夠退休金前，切勿過度舉債投資房產。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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理財網紅血淚告白：當年太天真！高槓桿淪噩夢麥克洛伊回憶，2000 年代初期因次級貸款門檻低，讓年僅 25 歲的她深信「借越多賺越多」。然而 2008 年金融海嘯來襲，房價大跌導致她欠銀行的錢遠超房產市值，最終被迫賤賣並宣告破產。她坦言，處理房租與維修讓她筋疲力盡，當房東並非想像中「躺著收錢」那麼簡單。
專家親授：房地產致勝的「財務評估公式」資產管理專家 Alex Caswell 分析，成功的投資者背後都有嚴密計算，在投入房市前，應優先執行以下財務公式：
- 投資評估公式： 必須納入房價增幅、稅務、保險與維護成本，而非單看租金收入。
- 財務優先順位： 「退休金儲蓄 > 房產投資」。Caswell 強調，房產投資風險與專注度極高，一旦失敗，財務狀況恐大幅倒退數十年。
轉向指數基金 血淚教訓換來身價 3,200 萬破產後的麥克洛伊重新調整策略，改以「廣泛型指數基金」累積資產。如今她的身價已超過 100 萬美元（約新台幣 3,200 萬），且僅擁有一處自住房。她強調，房地產只是投資的一種方式，多元配置與流動性才是長久之計。
網友兩派熱議：高槓桿是雙面刃這則案例引發PTT討論，網友點出：「金融市場就是一堆愛玩超高槓桿的」、「當房東是苦差事」。雖然台灣網友認為 2008 年美債背景不同，但專家仍提醒，在高息環境下，麥克洛伊的教訓依然受用：別讓貸款規模超越你的風險承受力。
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