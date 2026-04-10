台中北屯區迎來史上最強商業利多！耗資百億的「台中漢神洲際購物廣場」於今（10）日正式盛大開幕。這座規模達 6.6 萬坪、匯集 500 家品牌的巨型商場，不僅改變了台中的消費版圖，更帶動緊鄰的 14 期重劃區房價「坐地起飛」，新案單價已正式站上 7 字頭。
賴志昶表示，目前 14 期區域新案價格已約每坪 6 至 7 字頭。大型商場進駐不僅讓重劃區的區域機能更加成熟，更為房價未來帶來顯著的增值空間。特別是水湳「台中超巨蛋」開發案規模上看 600 億，其附屬商場規劃達 10 萬坪，未來將與洲際漢神形成強大的商業聚落，北台中增值潛力不容小覷。
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14期房價衝 7 字頭！專家揭「台中巨蛋」助攻增值大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析指出，漢神洲際購物廣場緊鄰 14期重劃區，除了百貨開幕利多，更具備「台中巨蛋」等重大建設加持，吸引大型建商紛紛搶進。
賴志昶表示，目前 14 期區域新案價格已約每坪 6 至 7 字頭。大型商場進駐不僅讓重劃區的區域機能更加成熟，更為房價未來帶來顯著的增值空間。特別是水湳「台中超巨蛋」開發案規模上看 600 億，其附屬商場規劃達 10 萬坪，未來將與洲際漢神形成強大的商業聚落，北台中增值潛力不容小覷。
千億商機爆發！台中「5 大全新百貨」發展進度表事實上，漢神洲際僅是台中百貨戰國時代的領頭羊。目前共有五大商場開發案同步推進，總投資規模突破千億元：
|商場名稱
|行政區
|預計開幕／完工
|投資規模
|關鍵亮點特色
|漢神洲際購物廣場
|北屯區
|今日 (4/10) 開幕
|約 100 億
|
結合影城，規模 6.6 萬坪。
|D-ONE第一大天地
|烏日區
|最快 2028 年
|約 260 億
|商場 9 萬坪，三鐵共構指標。
|環球購物中心
|西屯區
|最快 2029 年
|約 106 億
|捷運市府站聯開案。
|台中101置地廣場
|西屯區
|預計 2030 年
|約 45 億
|七期潮流新地標。
|台中超巨蛋商場
|水湳
|最快 2031 年
|上看 600 億
|全台最大 10 萬坪商場。
專家點名潛力股：烏日高鐵特區具交通優勢除了北屯 14 期，專家也看好下一個含金區。賴志昶表示，未來烏日高鐵特區也將擁有大型複合式商場，該區具備高鐵、台鐵與捷運「三鐵共構」的交通優勢。隨著 D-ONE 等商業機能補齊，不僅能留住台中在地消費力，更能吸引中、彰、投等外縣市客群，為區域房市創造高度可期性。
2026 房市展望：百貨領軍的資產重組在 2026 年的房市環境中，具備「大型商場機能」與「軌道經濟」的行政區展現強勁抗跌力。隨漢神洲際率先開幕領軍，台中北側與西側的房市增值力道已成焦點。專家建議購屋族，應關注百貨完工前的利多盤整期，特別是具備高含金量產業與重大建設支撐的重劃區，將是未來十年資產保值的核心關鍵。
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