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14期房價衝 7 字頭！專家揭「台中巨蛋」助攻增值

▲緊鄰 14 期的「台中超巨蛋」BOT 案已啟動招商，中信集團擬砸 600 億打造全台最大、達 10 萬坪的複合式商場，成為支撐區域房價長線看漲的「外掛利多」。圖為配置模擬，僅供參考。（圖／台中市政府提供）

千億商機爆發！台中「5 大全新百貨」發展進度表

商場名稱 行政區 預計開幕／完工 投資規模 關鍵亮點特色 漢神洲際購物廣場 北屯區 今日 (4/10) 開幕 約 100 億 結合影城，規模 6.6 萬坪。 D-ONE第一大天地 烏日區 最快 2028 年 約 260 億 商場 9 萬坪，三鐵共構指標。 環球購物中心 西屯區 最快 2029 年 約 106 億 捷運市府站聯開案。 台中101置地廣場 西屯區 預計 2030 年 約 45 億 七期潮流新地標。 台中超巨蛋商場 水湳 最快 2031 年 上看 600 億 全台最大 10 萬坪商場。

專家點名潛力股：烏日高鐵特區具交通優勢

2026 房市展望：百貨領軍的資產重組

台中北屯區迎來史上最強商業利多！耗資百億的「台中漢神洲際購物廣場」於今（10）日正式盛大開幕。這座規模達 6.6 萬坪、匯集 500 家品牌的巨型商場，不僅改變了台中的消費版圖，更帶動緊鄰的 14 期重劃區房價「坐地起飛」，新案單價已正式站上 7 字頭。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析指出，漢神洲際購物廣場緊鄰，除了百貨開幕利多，更具備「台中巨蛋」等重大建設加持，吸引大型建商紛紛搶進。賴志昶表示，目前 14 期區域新案價格已約每坪。大型商場進駐不僅讓重劃區的區域機能更加成熟，更為房價未來帶來顯著的增值空間。特別是，其，未來將與洲際漢神形成強大的商業聚落，北台中增值潛力不容小覷。事實上，漢神洲際僅是台中百貨戰國時代的領頭羊。目前共有五大商場開發案同步推進，總投資規模突破千億元：除了北屯 14 期，專家也看好下一個含金區。賴志昶表示，未來也將擁有大型複合式商場，該區具備高鐵、台鐵與捷運「三鐵共構」的交通優勢。隨著 D-ONE 等商業機能補齊，不僅能留住台中在地消費力，更能吸引中、彰、投等外縣市客群，為區域房市創造高度可期性。在 2026 年的房市環境中，具備「」與「」的行政區展現強勁抗跌力。隨漢神洲際率先開幕領軍，台中北側與西側的房市增值力道已成焦點。專家建議購屋族，應關注百貨完工前的利多盤整期，特別是具備高含金量產業與重大建設支撐的重劃區，將是未來十年資產保值的核心關鍵。