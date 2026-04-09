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馬來西亞政府拋出大規模居家辦公節能構想後，商界隨即提出強烈質疑。馬來西亞商業協會聯合會4月8日發表聲明警告，若全面推行居家辦公，省下來的燃油與通勤成本，恐怕遠不及城市消費萎縮所帶來的經濟衝擊，尤其是高度依賴上班人流的巴生谷，餐飲、零售、交通與加油站等行業都將首當其衝。根據馬來西亞商業協會聯合會的估算，若採取全面居家辦公，單是巴生谷的城市消費收縮，每月就可能造成3.2億（約新台幣25.52億元）至4.95億令吉（約新台幣39.47億元）損失；若將經濟乘數效應一併計入，整體收縮規模恐進一步擴大至4.8億（約新台幣38.28億元）至10億令吉（約新台幣79.75億元）。聯合會直言，這樣的代價可能遠高於政策原本希望節省的成本，甚至可能動搖都會經濟活動的穩定度。從產業面來看，最先承壓的將是依賴通勤與辦公人流的服務業。聯合會估算，餐飲業每月損失恐高達1.8億令吉（約新台幣14.35億元），零售業約1.25億令吉（約新台幣9.97億元），加油站約2.5億令吉（約新台幣19.94億元），停車費與過路費收入也可能減少4000萬令吉（約新台幣3.18億元），公共交通及電召車生態系則面臨9000萬令吉（約新台幣7.17億元）的衝擊。居家辦公政策一旦擴大，影響的不只是上班方式，更可能連帶壓縮整條城市消費鏈。對此，馬來西亞商業協會聯合會建議政府不要全面推行，改採更有彈性的混合辦公模式，僅讓非關鍵職位居家辦公，關鍵服務領域則維持人力到班，並配合錯峰上班制度，分散交通流量與尖峰人潮。聯合會也呼籲，若政策仍要上路，政府應同步為加油站、餐飲與零售等中小企業提供6至12個月的暫緩還貸機制，避免相關業者的現金流先被拖垮。這場爭論的起點，是馬來西亞政府因國際能源價格壓力持續升高，宣布自4月中旬起推動部分政府單位居家辦公，希望藉此降低燃油消耗與補貼負擔。路透社報導，總理安華表示，政府目前每月吸收油價上漲的支出約達40億令吉（約新台幣318.9億元），財政壓力不輕，節能已不只是行政層面的調整，更是經濟應變的一環。也正因如此，商界才急於表態，擔心節能若只靠減少出門來換，最終可能讓內需市場先踩下煞車。當政府試圖壓低燃油與補貼壓力，市場端卻同時承受人流減少帶來的消費落差，兩股力量正在拉扯。接下來關鍵不在於全面推或全面停，而是如何把居家辦公的節能效果，和實體商業活動的活力維持在可承受範圍內。