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▲峮峮著荷葉邊挖洞泳衣，體態勻稱。（圖／峮峮IG@qun_04）

▲峮峮曾經在訪談中透露理想型，強調「眼緣」是第一印象的關鍵。（圖／峮峮IG@qun_04）

35歲峮峮（吳函峮）日前被目擊和小14歲男團AcQUA源少年成員李秉諭（貢丸）上演溫馨接送情，她澄清近來自己身體狀況不好，由男方接送看醫生，兩人只是好友。峮峮今（9）日分享穿挖洞泳衣的自拍照，難得秀出馬甲線，精氣神看起來也還不錯，讓粉絲稍微寬心。今天下午，峮峮在IG限時動態上傳一張穿連身泳裝的照片，大方放送肩部、手臂線條，還巧露零贅肉小蠻腰，以及穠纖合度的美腿，側腹隱約浮現川字線，身材玲瓏有致，她攬鏡自拍，雖然沒有露出全臉，但仍可見到她紅潤的氣色。關於和「原子少年」出身的李秉諭傳出緋聞，峮峮透過經紀人表示，幾個月前，住家樓下有陌生人頻繁出現，但因為要出門排舞，家裡住的又離目的地很遠，車子不常開也賣了，加上近來身體狀況不佳，幾個好朋友會載她去買東西、吃飯、看醫生，貢丸就是很熱心的後輩，會協助她，彼此是很正常的交友關係。峮峮曾經在訪談中透露理想型，強調「眼緣」是第一印象的關鍵，自己偏好外型乾淨且具備幽默感的男生。峮峮表示，另一半必須能理解她高壓的工作性質，若能擁有共同話題與相近的生活價值觀，更能讓她心動。走過感情起伏，峮峮在受訪時展現更加成熟的擇偶觀，她坦言，現在的自己不再追求轟轟烈烈的浪漫，反而更看重情緒穩定度與主動體貼兩點，特別提到喜歡有主見但溫柔的男生，且必須與她的家人及寵物相處融洽，外表則不設限，順眼、愛乾淨就好。