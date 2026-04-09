新青安將在今年7月31日截止，根據內政部最新統計，新青安最長貸款年限來到40年後，讓2025年第三季，全國平均房貸年限來到26.75年，再創新高；但不是每個人申請房貸都會順利，御國代書聯合事務所所長廖國甫表示，就算年收百萬，只要聯徵分數低於500分，照樣不會過，他也提供聯徵分數的扣分關鍵。
房貸平均期數26.75年創新高 月還款低、預留現金
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2015年全國房貸平均年期首度突破20年，接著30年房貸已經逐漸普及，新青安更一舉將房貸年限推升到40年，讓2025年第三季的平均房貸期數來到321期、26.75年，創下歷史紀錄。
曾敬德指出，現在青年首購比例高，銀行都願意給予30年期房貸；另外，房價上漲之後，民眾也利用延長貸款年限，降低每月還款負擔，讓手上留點現金，或是用來投資，與長輩高房貸利率時代，想快速還完銀行貸款的觀念不同。
試算房貸1000萬元、利率2.5%，本利平均攤還，20年房貸每月繳款5萬2990元，30年期房貸則每月還款3萬9512元，一個月就可少繳1.3萬元，不過代價是得多繳10年，30年下來繳交的利息比20年期多出150萬元，曾敬德建議，30年期房貸是一種短期降低每月還款負擔的好選擇，也不一定要繳滿30年，若民眾手上有投資獲利、獎金或年終等收入時，也可以選擇提前慢慢還本，降低本金與未來的利息支出。
年薪高、聯徵分數不達門檻也沒用 代書揭扣分關鍵
最新統計顯示，去年第三季全國平均房貸期數321期，六都都超過25年，其中最低的是台北市的307期，最高的是高雄市339期；另外，新竹市334期、新竹縣354期，推測是新竹地區工作人口收入高且人口相對年輕，銀行也願意給予30年期的房貸方案。
但不是年薪百萬、穩定就能順利申請房貸，御國代書聯合事務所所長廖國甫表示，如果聯徵分數在500分以下，就算年收百萬，銀行也會拒絕你申請貸款，廖國甫也指出，會導致聯徵分數扣分最常見的3種情況。
一、信用卡只繳最低應繳：在銀行眼中，每個月都繳最低應繳的人，代表每個月生活可能都很辛苦，只繳得起最低的額度，才能有錢來維持生活。
二、名下有其他貸款延遲繳款：若名下有學貸、車貸、信貸、卡貸等貸款，出現延遲繳款的情況，都會嚴重影響到你的聯徵分數，廖國甫也提醒，就連買東西的分期付款，也會影響到聯徵分數。
三、近期頻繁被查詢：若是短期內被查詢太多次聯徵分數，廖國甫指出，銀行有個不成文的規定，只要在短時間內被查詢3次以上，銀行就會認為你是很缺錢，才會到處問，而且前面3間銀行都不讓你申請了，很有可能你就是高風險族群。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2015年全國房貸平均年期首度突破20年，接著30年房貸已經逐漸普及，新青安更一舉將房貸年限推升到40年，讓2025年第三季的平均房貸期數來到321期、26.75年，創下歷史紀錄。
曾敬德指出，現在青年首購比例高，銀行都願意給予30年期房貸；另外，房價上漲之後，民眾也利用延長貸款年限，降低每月還款負擔，讓手上留點現金，或是用來投資，與長輩高房貸利率時代，想快速還完銀行貸款的觀念不同。
試算房貸1000萬元、利率2.5%，本利平均攤還，20年房貸每月繳款5萬2990元，30年期房貸則每月還款3萬9512元，一個月就可少繳1.3萬元，不過代價是得多繳10年，30年下來繳交的利息比20年期多出150萬元，曾敬德建議，30年期房貸是一種短期降低每月還款負擔的好選擇，也不一定要繳滿30年，若民眾手上有投資獲利、獎金或年終等收入時，也可以選擇提前慢慢還本，降低本金與未來的利息支出。
最新統計顯示，去年第三季全國平均房貸期數321期，六都都超過25年，其中最低的是台北市的307期，最高的是高雄市339期；另外，新竹市334期、新竹縣354期，推測是新竹地區工作人口收入高且人口相對年輕，銀行也願意給予30年期的房貸方案。
一、信用卡只繳最低應繳：在銀行眼中，每個月都繳最低應繳的人，代表每個月生活可能都很辛苦，只繳得起最低的額度，才能有錢來維持生活。
二、名下有其他貸款延遲繳款：若名下有學貸、車貸、信貸、卡貸等貸款，出現延遲繳款的情況，都會嚴重影響到你的聯徵分數，廖國甫也提醒，就連買東西的分期付款，也會影響到聯徵分數。
三、近期頻繁被查詢：若是短期內被查詢太多次聯徵分數，廖國甫指出，銀行有個不成文的規定，只要在短時間內被查詢3次以上，銀行就會認為你是很缺錢，才會到處問，而且前面3間銀行都不讓你申請了，很有可能你就是高風險族群。
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