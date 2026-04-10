我是廣告 請繼續往下閱讀

▲何佩珊在該年11月說明台灣印度勞務合作工作層級第1次會議狀況，表示考量可行性預計引進1000名印度移工，目標5%採用直聘，將以製造業為主，目標在2025年中旬引進印度移工，更喊出希望「愈快愈好」。（圖／記者鍾泓良攝影）

▲洪申翰再鬆口，今年1月勞動部次長陳明仁已率團訪問印度，訪問印度台商，了解印度勞工的運用狀況，目前正在與印度方就行政流程、文件檢核、健檢品質等細節進一步確認，期望雙邊銜接能更順利。他並透露，首批今年有可能引進，也為印度移工來台再度開出時間表。（圖／記者鍾泓良攝影）

台灣早在2023年就傳出要與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU），引進印度移工，成為台灣第五個移工來源國，但迄今3年都因不同因素無法達成，中間更一度遭受「10萬名印度移工」網軍假訊息攻擊。勞動部長洪申翰近期表示，首批印度移工最快今年引進，預計將有1000人投入製造業，也是繼許銘春、何佩珊後第三位對印度移工開出時間表的勞動部長。台灣目前移工來源國為越南、泰國、印尼及菲律賓等四國，至今年2月底已有86萬人引進來台。台灣從2023年就著手與印度接洽，期盼讓印度成為台灣第五個移工來源國。但當許銘春拋出這項的訊息時，卻發生大量網軍開始有系統、大量傳播假訊息，以「台灣女性要小心了！台灣政府預計引進10萬印度移工」等固定範本廣泛錄製短影音散播在網路社群，引起人民恐慌；經過國內事實查核及網路攻擊監控機構查證，攻擊來源均來自中國。當時勞動部反覆強調政策尚未成形，即便開放也會採取小規模試辦，但事後也坦言這讓政策推動出現意料之外瓶頸，許銘春指出開放沒有具體時間表，但至少沒有一年也要半載，但當她為了辯護引進印度移工正當性，更講出是引進「膚色相近」的印度移工，進一步引發國際歧視事件，讓印度當地媒體及在台印度社群不滿，對於政策推動是火上加油。最終台灣與印度在2024年2月與印度簽訂MOU，洽談開放事項，並在6月通過立法院審查。何佩珊在該年11月說明台灣印度勞務合作工作層級第1次會議狀況，表示考量可行性預計引進1000名印度移工，目標5%採用直聘，將以製造業為主，目標在2025年中旬引進印度移工，更喊出希望「愈快愈好」。但後來隨著洪申翰上台，印度移工進度彷彿急凍，甚至長達半年沒有印度召開正式工作會議。洪申翰說明，主要原因在於與印度政府在直聘制度上的洽談並不順利，但雙方仍有積極磋商。一直到昨（9）日立法院，洪申翰再鬆口，今年1月勞動部次長陳明仁已率團訪問印度，訪問印度台商，了解印度勞工的運用狀況，目前正在與印度方就行政流程、文件檢核、健檢品質等細節進一步確認，期望雙邊銜接能更順利。他並透露，首批今年有可能引進，也為印度移工來台再度開出時間表。