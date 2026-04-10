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勞工保險局 4 月重點給付入帳時程

入帳日期 給付項目 4 月 9 日、16 日、23 日、30 日 國民年金保險生育給付 4 月 15 日、30 日 國民年金保險喪葬給付 4 月 20 日 農民月退休儲金、老農津貼 4 月 24 日 國民年金保險老年基本保證年金、原住民給付 4 月 29 日 勞保年金給付、災保年金給付、勞退月退休金

守護津貼！3 招請領防雷指南

防雷 1：5 年請求大限。 生育給付自被保險人分娩或早產次日起算，喪葬給付自死亡次日起算，皆必須在 5 年內提出申請。若超過 5 年限期，勞工保險局將核定不予給付，款項直接充公歸入國庫。





生育給付自被保險人分娩或早產次日起算，喪葬給付自死亡次日起算，皆必須在 5 年內提出申請。若超過 5 年限期，勞工保險局將核定不予給付，款項直接充公歸入國庫。 防雷 2：重複請領資格衝突。 針對 4.2 萬元的生育給付，規定必須是「未領取其他社會保險生育給付」的女性被保險人才能申請；若生雙胞胎發給 4 個月、三胞胎發給 6 個月。





針對 4.2 萬元的生育給付，規定必須是「未領取其他社會保險生育給付」的女性被保險人才能申請；若生雙胞胎發給 4 個月、三胞胎發給 6 個月。 防雷 3：喪葬給付對象與年齡限制。 喪葬給付最高可領 10.5 萬（21,103 元 × 5 個月），但被保險人必須在 65 歲前國保加保期間死亡，且僅限「實際支出殯葬費的人」請領。若於退保期間或 65 歲後死亡則不符資格。





老年年金擇優與展延機制解析

第一式為「平均月投保薪資 × 年資 × 0.775% + 3,000 元」

第二式為「平均月投保薪資 × 年資 × 1.55%」

勞動部勞工保險局 4 月發放 19 筆津貼，款項一路狂發到月底。其中最引發關注的「4.2 萬入帳」，其實是因應投保金額調升後的國民年金生育給付。然而，這筆攸關荷包的政府發錢紅包，若踩到「5 年大限」地雷，高達 4 萬多款項將全數充公。本文為您完整拆解 4 月重點入帳時程表，並揭露 3 招請領防雷與資格自保指南，確保您的專屬權益安穩落袋。除了國民年金，4 月 29 日發放的勞保老年年金也是退休族關注焦點。老年年金給付提供兩種計算方式擇優發給：針對提早或延後退休的勞工，年金金額會隨請領年齡增減，；若保險年資滿 15 年但提前請領，