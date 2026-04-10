台北市明星學區宅光環驚見失色 。根據住商機構統計，115 學年度北市 26 所額滿中學中，竟有逾半數（14 所）周邊房價於 2025 年出現下修 。在2026房市趨冷與貸款緊縮雙重壓力下，北市明星學區行情劇烈盤整，其中大安區芳和實中周邊房價慘摔 17.8% 居冠，中山區大直高中國中部亦重挫 15.4%。本文整理北市名校房價最新洗牌現況，並由專家傳授 3 招避坑守則 。
數據解碼：北市明星國中房價走勢
專家解析：3 招置產避坑防雷術
針對明星學區宅熱度退燒，大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，若區域僅有單一話題而缺乏生活機能，遇到市場波動時，房價極易出現盤整 。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
針對明星學區宅熱度退燒，大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，若區域僅有單一話題而缺乏生活機能，遇到市場波動時，房價極易出現盤整 。
- 警惕高總價區域： 以大直商圈為例，房價基期相對高昂，加上近期因貸款緊縮，高總價市場首當其衝，房價較難有支撐 。
- 評估高齡屋況風險： 天母商圈名校多為高屋齡公寓，這類物件銀行鑑貸較弱且具隱形裝修成本，會影響買方追價意願 。
- 確認多元機能加持： 除了學區外，應挑選機能成熟區，家長在房市盤整階段應多比較，確保孩子入學之餘也能兼顧全家人生活品質 。
大安區學區宅：呈現「漲跌兩樣情」住商不動產北市區協理錢思明觀察，大安區明星學區表現兩極，位處正蛋黃區如仁愛國中、師大附中國中部及金華國中等，因族群底氣足而能穩住漲勢 。然而，錢思明也指出，部分僅靠學區宅話題加持而價位高漲的區段，在房市趨冷時，小家庭父母的追價力度下滑，易導致區域均價表現疲弱 。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。