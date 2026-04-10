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數據解碼：北市明星國中房價走勢

▲根據住商機構最新統計，2026房市台北市明星國中行情出現劇烈洗牌，包括大直高中國中部、芳和實中等額滿中學周邊房價跌幅均超過15%，顯示在房市盤整期，單一學區宅話題已難支撐高房價。（圖／住商機構提供）

專家解析：3 招置產避坑防雷術

警惕高總價區域： 以大直商圈為例，房價基期相對高昂，加上近期因貸款緊縮，高總價市場首當其衝，房價較難有支撐 。

以大直商圈為例，房價基期相對高昂，加上近期因貸款緊縮，高總價市場首當其衝，房價較難有支撐 。 評估高齡屋況風險： 天母商圈名校多為高屋齡公寓，這類物件銀行鑑貸較弱且具隱形裝修成本，會影響買方追價意願 。

天母商圈名校多為高屋齡公寓，這類物件銀行鑑貸較弱且具隱形裝修成本，會影響買方追價意願 。 確認多元機能加持： 除了學區外，應挑選機能成熟區，家長在房市盤整階段應多比較，確保孩子入學之餘也能兼顧全家人生活品質 。

大安區學區宅：呈現「漲跌兩樣情」

台北市明星學區宅光環驚見失色 。根據住商機構統計，115 學年度北市 26 所額滿中學中，竟有逾半數（14 所）周邊房價於 2025 年出現下修 。在2026房市趨冷與貸款緊縮雙重壓力下，北市明星學區行情劇烈盤整，其中。本文整理北市名校房價最新洗牌現況，並由專家傳授 3 招避坑守則 。針對明星學區宅熱度退燒，分析，若區域僅有單一話題而缺乏生活機能，遇到市場波動時，房價極易出現盤整 。觀察，大安區明星學區表現兩極，位處正蛋黃區如仁愛國中、師大附中國中部及金華國中等，因族群底氣足而能穩住漲勢 。然而，也指出，部分僅靠學區宅話題加持而價位高漲的區段，在房市趨冷時，小家庭父母的追價力度下滑，易導致區域均價表現疲弱 。