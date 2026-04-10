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清六食堂案截至今（10）日上午10時新增14人通報，累計就醫達162人，其中111人食用公所店便當及51人食用中興店便當後，陸續出現腹痛、腹瀉及發燒等不適症狀，目前共有24人住院、11人留院觀察，其餘就醫後已返家休養。新北市衛生局說明，清六食堂三家分店均仍暫停營運中，尚未提出復業申請。全案目前已移請檢調偵辦中。整起事件員自於新北衛生局6日陸續接獲醫院疑似食品中毒通報，7日起共有24人食用清六食堂公所店購買的便當後，陸續出現腸胃道不適症狀，就醫後皆已返家休養。因出現疑似食品中毒症狀之人數已達暫停作業標準，故衛生局命清六食堂公所店暫停作業；後續陸續出現中興店等也有相關個案。新北衛生局提到，日前醫院初步檢驗出11件沙門氏桿菌陽性，經醫院進一步分析為沙門氏桿菌D群，依據現有資訊已符合食品安全衛生管理法第15條第1項第4款及第49條情節，衛生局已移送檢調偵辦。另食品檢體、環境檢體及其餘人體檢體尚在檢驗中，待檢驗報告出爐將一併移請檢調偵辦。