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新藥廠中裕（4147）昨（9）日公告，董事會決議辦理私募普通股，發行上限為3000萬股。本次私募除公司內部人外，亦將遴選可對未來營運帶來直接或間接助益的策略性投資人，藉此強化資源整合與策略合作機會，加速新藥研發、拓展產品布局，並提升整體競爭力。中裕表示，本次私募對象將以符合相關法令規範的特定人為限，規劃涵蓋內部人與策略性投資人。其中，內部人包括行政院國家發展基金管理會、匯弘投資股份有限公司及長春投資股份有限公司，皆為公司法人董事。至於策略性投資人部分，公司指出，將優先挑選能對營運帶來實質助益者，以深化資源整合與合作機會，並加速研發進程、擴大新藥領域布局，同時優化財務體質。目前尚未確定應募人，後續將授權董事會全權處理相關事宜。在資金運用方面，中裕說明，募資將用於推動公司長期發展策略，包括強化策略合作、推進長效抗體產品的國際授權與全球市場拓展，並提升製造與營運能力、強化國際布局，同時充實營運資金，以支應未來成長需求。此外，中裕先前宣布，旗下長效抗愛滋病新藥TMB-365/380的臨床2b試驗進展超前、收案逾八成，該公司規劃，將朝第一線用藥發展，正衝刺國際授權，目標市場滲透率拚達五成，力求翻轉當前愛滋病治療市場。中裕指出，根據市場評估，TMB-365/380具備改變治療典範之潛力，未來年銷售峰值可望上看30億至40億美元（約新台幣958億至1278億元）。