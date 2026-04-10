我是廣告 請繼續往下閱讀

晶圓代工廠力積電今（10）日召開股東常會，由副董事長謝再居主持。董事長黃崇仁因行動不便未出席，但透過經營層轉述，明年將親自出席股東會，並預告將分派股利。回顧2025年營運，總經理朱憲國表示，全年營收達新台幣467億元，年增4%（美元計價年增8%），其中邏輯代工占61%、記憶體代工37%、3D AI約2%。不過，由於銅鑼新廠尚未達經濟規模，加上地緣政治、關稅不確定性及中國成熟製程擴產影響，全年仍虧損78億元。不過，基於審慎考量，董事會決議今年不配發股利。不過，謝再居對今年下半年營運非常有信心，全年應該會賺錢，而且會賺不少錢，明年一定會分派盈餘。朱憲國表示，2025年已是營運谷底，今年第1季營運開始轉強，即使不含處分銅鑼廠業外收入，本業已經開始獲利，未來力積電將由傳統晶圓代工廠，轉型為以AI應用為核心的專業晶圓代工服務公司。在產業面部分，DDR4需求回溫帶動市場關注。謝再居分析，相較於華邦電與南亞科等IDM廠直接銷售產品，力積電以代工為主，價格變動反映至營收存在時間差，預期效益將於第2季逐步顯現，下半年有望進一步擴大。另外，力積電3月已完成銅鑼廠出售予美光科技，交易金額13.6億美元已入帳，剩餘4.4億美元尾款預計於明年底前收回，有助改善財務結構。針對未來發展，謝再居也指出，全球高頻寬記憶體（HBM）需求快速成長，目前每年自韓國進口金額高達約250億美元，台灣與美國皆希望建立自主供應能力。未來力積電將朝向AI應用導向的專業晶圓代工服務轉型，強化在記憶體與AI領域的布局。