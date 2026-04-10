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台積電即將在4月16日舉行法說會，今（10）日將在盤後公布財報，在台北股市順利收復35000點關卡下，資金也搶先湧入相關供應鏈，矽晶圓族群同步走強，其中台勝科攻上漲停板，來到165.5元。矽晶圓族群今日成為盤面焦點之一，台勝科、合邦、辛耘、環球晶攻上漲停板，合晶上漲逾6%，中美晶上漲逾5%。財報方面，環球晶圓3月營收達新台幣54.5億元，月增23.8%、年增0.1%；累計第一季合併營收為139.8億元，季減3.6%、年減10.3%。環球晶圓2026年第一季營收較前期下滑，主要受新年假期工作天數減少，以及歐美與東北亞部分地區遭逢極端低溫與暴風雪影響，導致部分海外廠區短期產能受限，相關影響屬於季節性與階段性因素。中美晶公布3月合併營收73.7億元，月增20.6%、年增9.19%，改寫同期次高；首季營收193.8億元，為歷年同期第三高。中美晶再生能源事業成長動能強勁，第1季營收年增達75.5%。公司積極拓展高門檻應用市場，包括低軌衛星等太空領域，帶動高可靠度太陽能產品需求，為未來營運增添高附加價值動能。此外，矽晶圓大廠台勝科先前表示，伴隨AI應用市場全面性擴張，伺服器一躍而成高科技市場主要成長動能，使得先進邏輯晶片、記憶體需求，預料也將跟進持續走揚；公司12吋產品扣除新廠仍處於驗證階段部分，目前維持滿載水準。另一方面，台勝科指出，目前所導入母公司SUMCO的技術平台，於傳統記憶體客戶之間，普遍獲得好評，公司積極切入HBM供應鏈，並且開始送樣CoWoS相關產品至客戶端認證。