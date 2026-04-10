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台北股股市今（10）日開高走高，開盤上漲89.71點、來到34950.87點，隨後站穩35000點關卡，午盤上漲404.14點或1.16%，來到35265.3點。中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲1.1點、來到343.67點，盤中更是刷新歷史新高點349.83點，午盤上漲5.87點或1.71%，來到348.44點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：友達、群創、瑞軒、旺宏、長興；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、旺宏、華通、穩懋、南亞科。權值股多數走強，權王台積電開盤上漲20元、來到1975元，盤中最高來到1990元，午盤上漲30元或1.53%，來到1985元；台達電開盤上漲45元、來到1690元，隨後一路走高，盤中最高來到1750元，午盤上漲95元或5.78%，來到1740元；鴻海以200.5元開出，盤中最高來到202.5元，午盤上漲1元或0.5%，來到201元。記憶體族群上沖下洗，旺宏早盤一度攻上漲停價156元之後，遇到賣壓襲擊，隨後更是一度翻黑來到141.5元，午盤上漲逾2%；華邦電一度衝至97.5元，漲逾7%，午盤上漲逾2%；南亞科一度衝至220元，漲逾7%，午盤漲幅隨後收斂至4%。台積電即將在4月16日舉行法說會，今日將在盤後公布財報，在台北股市順利收復35000點關卡下，資金也搶先湧入相關供應鏈，矽晶圓族群同步走強，台勝科、合邦、辛耘、環球晶攻上漲停板，合晶上漲逾6%，中美晶上漲逾5%。