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洛杉磯湖人隊正深陷季後賽前的「傷病噩夢」。主力後衛里夫斯（Austin Reaves）日前確診為腹斜肌二級拉傷，預計需缺陣4到6周。儘管季後賽迫在眉睫，但醫學專家發出嚴厲警告，若強行讓里夫斯提早復出，傷勢極大機率會惡化，甚至導致職業生涯更長遠的影響。醫學專家傑佛瑞斯（Dr. Evan Jeffries）在《Hoops Rehab Show》節目中詳細拆解了里夫斯的傷情。他指出，腹斜肌的修復非常依賴新生組織，而這些新生的組織非常脆弱。「每當人體長出新組織時，它是非常鮮嫩的。如果你在尚未完全復原前就回到球場，這些組織極容易再次撕裂。」傑佛瑞斯醫師警告，籃球運動中有大量的旋轉發力動作，這會對腹斜肌造成巨大壓力，短期的疼痛忍受往往會掩蓋傷勢的嚴重性，進而引發長期穩定性不足的後遺症。里夫斯的受傷對湖人而言無疑是雪上加霜，因為另一位核心球星唐西奇（Luka Doncic）也正因二級腿筋拉傷缺陣。這意味著湖人的先發後場雙核心在季後賽前夕幾乎全面報銷。根據4到6週的康復時間表，湖人極有可能在缺乏這兩名主力進攻發動機的情況下，開啟首輪季後賽。體育評論員直言：「我已經很久沒看過有一支爭冠球隊在進入季後賽前，傷情會如此慘烈，尤其是傷在最重要的明星球員身上。」面對主力缺陣，41歲的老將詹姆斯（LeBron James）成為球隊最後的希望。在缺席對陣雷霆的比賽後，詹姆斯已被准許在下一場對陣金州勇士的比賽中復出。評論指出，在唐西奇與里夫斯雙雙倒下的情況下，詹姆斯在季後賽勢必得承擔極高的上場時間與進攻負荷。因此，教練團現在面臨極大的挑戰：如何在維持詹姆斯的比賽節奏與避免他腳部舊傷復發之間取得平衡。目前的湖人隊正如同走在鋼索上，每一步的回歸規劃都充滿風險，任何一次的傷勢復發，都可能讓這支本季一度看好衝擊西區前三的隊伍，在季後賽門口戛然而止。