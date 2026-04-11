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▲IU在《21世紀大君夫人》中，是集團會長的小三女兒。（圖／MBC@program.imbc.com）

《21世紀大君夫人》第一集公開IU身分 竟是會長私生女

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《21世紀大君夫人》正式在4月10日開播，日前官方簡介提到IU飾演的「成熙周」雖然含著金湯匙出生，擁有出眾美貌、智慧與經營手腕，但卻因為「平民身分」而在階級森嚴的君主立憲制的韓國處處受挫，如今「平民」意思終於在第一集揭曉，「成熙周」其實CASTLE集團會長跟小三的私生女，她為了扭轉命運，才決定跟王室理安大君（邊佑錫 飾）契約結婚！《21世紀大君夫人》第一集中，IU飾演的成熙周品學兼優，一直是全校第一名，長大後還接管CASTLE美容集團的CEO，是媒體追逐的流量女王，但大家也都知道，她的媽媽是小三，常常以「私生女」來戲稱她。IU是CASTLE集團會長跟小三的私生女，小三養她到10歲，才把女兒送回會長身邊，也因為是次女，所以不可能得到集團繼承人的位置，大家也常說成熙周「沒教養」、「沒榮譽感」，讓成熙周成長路上十分受挫。官方跟IU日前就多次透露「成熙周沒有身分」，所以沒辦法在君主立憲制的社會下立足，如今答案也揭曉，原來大家口說所說的「身分」，指的就是私生女的意思。日前有記者問IU在《21世紀大君夫人》飾演的是「什麼都有的平民財閥」，在拍攝過程中，會不會覺得財閥人生很適合自己？有沒有哪一場戲會讓她不知不覺產生代入感，IU就說，一開始花了一段時間投入角色，也跟導演討論了很多，慢慢找到進入角色的方式，不過到了某個時刻反而變得很有趣，「因為她本身穿著很華麗，也有很多飾品，加上『財閥』這個設定之外，其實還帶有一點像是網紅、名人的感覺。無論走到哪裡，都會成為話題焦點，用現在的說法就是很會『吸引注意力』的人」。《21世紀大君夫人》全劇共12集，將於4月10日開播，每週五、六固定播出。韓國觀眾可在台灣晚間8點40分透過MBC電視台或Wavve平台收看；台灣則由獨家播出，於每週五、六晚間10點20分更新上架。