（本文有雷！有劇透！慎入閱讀！！）《21世紀大君夫人》4月10日首播，第一集劇情就超炸裂，IU飾演的成熙周因為「身分問題」狂被爸爸逼婚，好讓長子可以順利成為集團繼承人。成熙周不願服從，於是想到妙招：跟理安大君（邊佑錫 飾）結婚，不但可以成為王室夫人，還能讓大嫂、哥哥跟爸爸刮目相看，於是展開猛烈的女追男求婚行為，下集預告中，甚至驚爆「成熙周懷孕」以及1秒床照等聳動畫面！

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▲《21世紀大君夫人》中，IU（左）被誤會是邊佑錫的祕密情人，甚至還遭媒體報導懷孕。（圖／MBC@program.imbc.com）
▲《21世紀大君夫人》中，IU（左）被誤會是邊佑錫的祕密情人，甚至還遭媒體報導懷孕。（圖／MBC@program.imbc.com）
IU《21世紀大君夫人》求婚邊佑錫　還被誤會懷孕

《21世紀大君夫人》中，IU飾演的成熙周是CASTLE美妝集團CEO，很有經營手腕，智慧又美麗，但因為是財閥會長的私生女，所以常被看不起，甚至被爸爸逼婚，好讓長子能名正言順的成為集團繼承人。

成熙周不甘願人生被「私生女」、家人擺布，決定要跟全國人民都喜愛的理安大君結婚，不僅能擺脫標籤，還能提高身分地位並掌握權力，於是展開猛烈的追求，直白跟理安大君說：「我想求婚，我們結婚吧！」可惜一直吃閉門羹。

她就一直打探對方行程，死纏爛打瘋狂刷存在感，終於成功引起理安大君注意，卻因為一場意外，導致成熙周變成「理安大君的祕密情人」，下集預告中，還驚爆「成熙周懷孕」以及床上畫面，讓人非常好奇2人第二集的發展。

《21世紀大君夫人》線上看　追劇完整資訊

《21世紀大君夫人》共12集，已於4月10日開播，每週五、六固定更新。韓國觀眾可在台灣時間晚間8點40分透過MBC或Wavve收看；台灣則由Disney+獨家上架，於每週五、六晚間10點20分更新。

《21世紀大君夫人》完整劇情、角色介紹

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陳雅蘭編輯記者

畢業於中國文化大學廣告系，曾在中天新聞台北地方新聞中心兼職4年，負責新聞剪輯、上字幕、協助製作CG圖卡與新聞帶傳送等工作，累積了紮實的新聞製作與後製經驗。

大學畢業後加入《NOWNEWS今日新聞》，至今深...