民進黨台北市長人選尚未定案，呼聲極高的行政院副院長鄭麗君仍未點頭同意參選，傳出改徵召立委沈伯洋出戰機率最高，另外，包含台灣聯盟創辦人吳怡農、綠委范雲、民進黨秘書長徐國勇也列入討論。對此，徐國勇今（10）日受訪回應，民進黨在台北市的人選真的很多，「但是不會是我」，一定是比他優秀的人。
在鄭麗君參選機率大降後，黨主席賴清德有意徵召沈伯洋對戰爭取連任的蔣萬安。民進黨選對會日前開會，歷經約兩個小時的討論，在台北市人選中，包含綠委沈伯洋、范雲、鄭麗君、吳怡農，甚至徐國勇均被點名，不過朝提名沈伯洋為目標。
對此，徐國勇下午受訪時笑稱，他明白地告訴大家，民進黨台北市的人選真的很多，「但不會是我，一定比我優秀的人，大家可以放心」。
至於還在等鄭麗君點頭？徐國勇說，不是等誰點頭，而是在找一個最適合、最能夠代表，在人、事、時、地、物都最適合的人，每一個都是最優秀的，要找一個最適合，「大家不必煩惱，人選很多，但不會是我」。
對於是否擔心沈伯洋「仇恨值太高」導致負面的外溢效應？徐國勇直言，沒有什麼仇恨值高不高的問題，他也反問，國民黨主席鄭麗文仇恨值高不高？國民黨民調那麼低、人民好感度那麼低，鄭的仇恨值高不高？還想代表台灣跑去中國，不是讓台灣人更仇恨？若要用仇恨值來講，請國民黨先回答，鄭麗文的仇恨值高不高？
另外，傳出前總統蔡英文也出面勸進鄭麗文參選，徐國勇說，每一個優秀的人才，民進黨都在徵詢他們意見，之後會找出最適當的人，在最適當的時間、時機，讓其華麗出場，「還是再次講，不會是我」。
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對此，徐國勇下午受訪時笑稱，他明白地告訴大家，民進黨台北市的人選真的很多，「但不會是我，一定比我優秀的人，大家可以放心」。
至於還在等鄭麗君點頭？徐國勇說，不是等誰點頭，而是在找一個最適合、最能夠代表，在人、事、時、地、物都最適合的人，每一個都是最優秀的，要找一個最適合，「大家不必煩惱，人選很多，但不會是我」。
對於是否擔心沈伯洋「仇恨值太高」導致負面的外溢效應？徐國勇直言，沒有什麼仇恨值高不高的問題，他也反問，國民黨主席鄭麗文仇恨值高不高？國民黨民調那麼低、人民好感度那麼低，鄭的仇恨值高不高？還想代表台灣跑去中國，不是讓台灣人更仇恨？若要用仇恨值來講，請國民黨先回答，鄭麗文的仇恨值高不高？
另外，傳出前總統蔡英文也出面勸進鄭麗文參選，徐國勇說，每一個優秀的人才，民進黨都在徵詢他們意見，之後會找出最適當的人，在最適當的時間、時機，讓其華麗出場，「還是再次講，不會是我」。