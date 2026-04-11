天后鄧紫棋9日起在台北大巨蛋舉辦一連4場《G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA 世界巡迴演唱會2.0》，台上她提及這幾年的心路歷程忍不住淚崩，坦言「很多生命關口我都想放棄」。鄧紫棋曾接受陸媒專訪，透露和前東家「蜂鳥音樂」撕破臉時一度得了憂鬱症，參加《我是歌手》爆出拒絕換歌風波、耍大牌，遭大批網友辱罵因此在家哭了1個禮拜，她更曾想留下遺書證明自己的清白，處境讓許多粉絲心疼。
與前東家撕破臉 鄧紫棋自爆遭精神虐待崩潰
鄧紫棋因參加《我是歌手》走紅，獨特唱腔獲得許多人喜愛，然而2019年宣布與經紀公司蜂鳥音樂解約，雙方對簿公堂，合約糾紛長達6年多。鄧紫棋受訪時曾談及與蜂鳥音樂的恩怨，多年來承受許多壓力，更提到當年拒絕換歌風波，坦言當時是前公司堅持不換歌，但她卻成為眾矢之的，收到網友18萬條辱罵的留言，讓她相當崩潰，一度想留下遺書證明自己的清白。
鄧紫棋透露自己多年來遭到前東家PUA，「他們跟我說，我只是一個被創造出來的商品，沒有他們，我就什麼都不是」，讓她自信心大受打擊，甚至忍不住落淚。
鄧紫棋昔罹患憂鬱症 吐內心恐懼：怕自己什麼都不是
鄧紫棋難過說：「我懼怕自己什麼都不是，除了音樂甚麼都不行，就這一種懼怕是很難的，我覺得如果一個人活在世上，只能用你夠不夠好、做得夠不夠有成就，才證明你有價值的話，那你有一天退休了怎麼辦？你的人生是不是就沒有意義了？」鄧紫棋一度覺得自己得了憂鬱症，求助心理治療師後，才得知自己長期處於被精神虐待的狀態。
鄧紫棋簽署不平等合約 失去作品著作權
鄧紫棋先前控訴自2019年起，便未收到一毛錢舊作的版稅，即使歌曲持續在各大平台播放，她表示自己過去因年少簽署「不平等合約」，導致她失去作品的著作權與控制權，形容這段歷程「如同與孩子生離死別」。但最終她透過中國《著作權法》中「法定許可」條款，以及過往加入香港作詞作曲協會（CASH）的巧合安排，成功爭回部分權利，並合法推出重錄版本。
這次來台開唱，鄧紫棋選唱〈奇異恩典〉，含淚說：「很多生命關口我都想放棄，但就像歌詞所說的奇異恩典，是這份恩典讓我可以站在舞台衝破難關。」讓人不免聯想到與這一路以來的風波有關。
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鄧紫棋因參加《我是歌手》走紅，獨特唱腔獲得許多人喜愛，然而2019年宣布與經紀公司蜂鳥音樂解約，雙方對簿公堂，合約糾紛長達6年多。鄧紫棋受訪時曾談及與蜂鳥音樂的恩怨，多年來承受許多壓力，更提到當年拒絕換歌風波，坦言當時是前公司堅持不換歌，但她卻成為眾矢之的，收到網友18萬條辱罵的留言，讓她相當崩潰，一度想留下遺書證明自己的清白。
鄧紫棋透露自己多年來遭到前東家PUA，「他們跟我說，我只是一個被創造出來的商品，沒有他們，我就什麼都不是」，讓她自信心大受打擊，甚至忍不住落淚。
鄧紫棋難過說：「我懼怕自己什麼都不是，除了音樂甚麼都不行，就這一種懼怕是很難的，我覺得如果一個人活在世上，只能用你夠不夠好、做得夠不夠有成就，才證明你有價值的話，那你有一天退休了怎麼辦？你的人生是不是就沒有意義了？」鄧紫棋一度覺得自己得了憂鬱症，求助心理治療師後，才得知自己長期處於被精神虐待的狀態。
鄧紫棋簽署不平等合約 失去作品著作權
鄧紫棋先前控訴自2019年起，便未收到一毛錢舊作的版稅，即使歌曲持續在各大平台播放，她表示自己過去因年少簽署「不平等合約」，導致她失去作品的著作權與控制權，形容這段歷程「如同與孩子生離死別」。但最終她透過中國《著作權法》中「法定許可」條款，以及過往加入香港作詞作曲協會（CASH）的巧合安排，成功爭回部分權利，並合法推出重錄版本。
這次來台開唱，鄧紫棋選唱〈奇異恩典〉，含淚說：「很多生命關口我都想放棄，但就像歌詞所說的奇異恩典，是這份恩典讓我可以站在舞台衝破難關。」讓人不免聯想到與這一路以來的風波有關。