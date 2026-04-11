2026股東會紀念品卡位戰進入最後倒數！下週（4/14、4/15）多達 52 檔股票迎來最後買進日。本次亮點除了萌翻全台的 華南金（2880）「咖波餐盤」，還有配息王 弘塑（3131） 高達 46 元的現金股利。若想用 阿瘦（8443） 僅 11 元的股價換取 500 元購物金，或是鎖定高額配息，下週就是最後卡位機會。
明星亮點：高投報「禮券王」與「配息王」
本次熱度最高的 華南金（2880） 推出「咖波聯名限定雙盤組」，以目前的股價來看，僅需不到 40 元就能將限量聯名周邊帶回家。
若追求「投報率」，阿瘦（8443） 表現最驚人，股價僅約 11.85 元，卻大方送出 500 元感恩購物金；智基（6294） 同樣祭出 500 元兌換券。對於喜愛現金流感的零股族，普誠（6129） 提供全家 50 元禮券，股價不到 16 元，等於買 1 股現賺三倍。
息利雙收！這三檔大廠配息超誠意
除了領紀念品，這三家績優大廠的 2026 年配息更具投資價值：
【下週最後買進】52 檔股東會紀念品清單（依日期排序）
下週共 52 檔標的截止，請投資人留意 4/10 收盤價位 並把握最後買進時機。
📅 最後買進日：2026.04.15（下週三）
2026股東會紀念品 FAQ
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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本次熱度最高的 華南金（2880） 推出「咖波聯名限定雙盤組」，以目前的股價來看，僅需不到 40 元就能將限量聯名周邊帶回家。
若追求「投報率」，阿瘦（8443） 表現最驚人，股價僅約 11.85 元，卻大方送出 500 元感恩購物金；智基（6294） 同樣祭出 500 元兌換券。對於喜愛現金流感的零股族，普誠（6129） 提供全家 50 元禮券，股價不到 16 元，等於買 1 股現賺三倍。
除了領紀念品，這三家績優大廠的 2026 年配息更具投資價值：
- 弘塑 (3131)：半導體設備領頭羊（配息約 46.22 元） 身為半導體濕製程設備龍頭，弘塑供貨給晶圓代工與封裝大廠。受益於先進封裝需求爆發，預計每股配發現金股利約 46.22 元，是清單中的「配息王」。
- 旺矽 (6223)：全球探針卡大廠（配息 22 元） 旺矽專精於半導體測試端的探針卡開發，受惠於 AI 晶片測試需求，今年預計配發 22 元現金股利，創下歷史新高。
- 凡甲 (3526)：高功率連接器權威（配息 16.841 元） 凡甲主攻伺服器與電動車連接器，今年預計於 5 月 15 日發放股息。除息交易日為 4 月 16 日，想領錢領紀念品的股民，最後買進日為 4 月 15 日。
下週共 52 檔標的截止，請投資人留意 4/10 收盤價位 並把握最後買進時機。
📅 最後買進日：2026.04.14（下週二）
|代號
|名稱
|股東會紀念品
|4/10 收盤價
|2401
|凌陽
|統一超商50元商品卡
|19.75
|1527
|鑽全
|統一超商35元商品卡
|32.5
|6150
|撼訊
|時尚輕巧隨手杯200ml
|56.1
|5452
|佶優
|全家便利商店35元禮物卡
|32.7
|代號
|名稱
|股東會紀念品
|4/10 收盤價
|2880
|華南金
|咖波聯名限定雙盤組
|34.1
|8443
|阿瘦
|500元感恩購物金現金抵用券
|11.85
|3131
|弘塑
|香皂或等值商品（配息 46.22 元）
|3170.0
|6223
|旺矽
|統一超商50元商品卡（配息 22.0 元）
|462.0
|3526
|凡甲
|蜂王清新植萃精華皂（配息 16.84 元）
|290.5
|6294
|智基
|學費旅費兌換券500元
|41.6
|6129
|普誠
|全家50元禮券
|15.8
|9912
|偉聯
|便利商店禮物卡35元
|12.65
|5512
|力麒
|老媽拌麵(單包裝)
|7.82
|3710
|連展投控
|精品濾掛咖啡
|6.16
|5701
|劍湖山
|萌髮洗髮精系列產品
|3.48
|4167
|松瑞藥
|伊莎貝爾無患子洗手乳
|20.45
|6209
|今國光
|台灣茶摳柔嫩細緻肌燕麥皂二入
|55.0
|6244
|茂迪
|優選經典米
|25.8
|3593
|力銘
|統一超商35元商品卡
|15.6
|4160
|訊聯基因
|外泌體極萃彈潤舒護面膜
|45.5
|6136
|富爾特
|手工香皂
|24.4
|3402
|漢科
|洗手乳
|125.0
|3312
|弘憶股
|洗手乳
|36.1
|8089
|康全電訊
|蜂王清新植萃精華皂
|22.0
|3625
|西勝
|四合一開瓶器
|16.45
|1604
|聲寶
|雨傘
|25.2
|3047
|訊舟
|清新植萃精華皂二入盒
|15.55
|6015
|宏遠證
|伸縮三合一充電線
|13.45
|6243
|迅杰
|統一超商50元商品卡
|29.7
|1734
|杏輝
|茯苓善補B群膠囊 20 粒
|31.6
|3567
|逸昌
|收納袋
|26.7
|3163
|波若威
|超商商品卡50元
|126.0
|2429
|銘旺科
|雲彩霓虹無人機冷光水晶掛飾
|37.9
|6108
|競國
|統一超商商品卡35元
|16.45
|3508
|位速
|統一超商商品卡50元
|23.75
|8027
|鈦昇
|便利商店禮物卡
|152.5
|2402
|毅嘉
|超商咖啡卡
|61.3
|2365
|昆盈
|頭戴式耳機
|31.35
|8183
|精星
|FDK三號鹼性電池(4入)
|34.9
|6485
|點序
|超商商品卡50元
|78.7
|2616
|山隆
|春風抽取式衛生紙一串
|15.5
|5490
|同亨
|7-11商品卡50元
|26.25
|4973
|廣穎
|毛寶好無比超淨亮洗衣精
|78.3
|1721
|三晃
|商品卡
|17.7
|2349
|錸德
|洗衣機槽清潔錠
|13.3
|2367
|燿華
|感應小夜燈
|75.0
|3033
|威健
|威健帆布提袋
|33.55
|2516
|新建
|休閒側背包
|13.65
|6160
|欣技
|馬鞭草乳霜皂(2入)
|15.3
|1524
|耿鼎
|菜瓜布
|29.75
|3390
|旭軟
|全家便利商店禮物卡50元
|22.35
|2399
|映泰
|南僑水晶馬卡龍植萃皂
|34.2
- Q1：什麼是「最後買進日」？
想領紀念品必須在股東會前 62 天 持有該股票（T+2 交割制）。下週 4/14、4/15 兩天即是這 52 檔股票的最後上車時機。
- Q2：買 1 股零股也能領華南金咖波盤嗎？
華南金通常開放零股領取，但零股股東須完成「電子投票」。本波清單中有 6 檔未開放零股領取（漢科、劍湖山、鈦昇、旭軟、連展投控、凌陽），需持有一張才保險。
- Q3：高股息什麼時候發放？
弘塑（3131） 與 旺矽（6223） 預計於 8 月發放；凡甲（3526） 則定於 5 月 15 日入帳。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。