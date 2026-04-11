2026股東會紀念品卡位戰進入最後倒數！下週（4/14、4/15）多達 52 檔股票迎來最後買進日。本次亮點除了萌翻全台的 華南金（2880）「咖波餐盤」，還有配息王 弘塑（3131） 高達 46 元的現金股利。若想用 阿瘦（8443） 僅 11 元的股價換取 500 元購物金，或是鎖定高額配息，下週就是最後卡位機會。

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明星亮點：高投報「禮券王」與「配息王」

本次熱度最高的 華南金（2880） 推出「咖波聯名限定雙盤組」，以目前的股價來看，僅需不到 40 元就能將限量聯名周邊帶回家。

若追求「投報率」，阿瘦（8443） 表現最驚人，股價僅約 11.85 元，卻大方送出 500 元感恩購物金；智基（6294） 同樣祭出 500 元兌換券。對於喜愛現金流感的零股族，普誠（6129） 提供全家 50 元禮券，股價不到 16 元，等於買 1 股現賺三倍。

▲阿瘦 (8443) 今年祭出 500 元感恩購物金，以 4/10 收盤價約 11 元計算，投報率高達 40 倍；屆時股民可憑開會通知書至全台阿瘦皮鞋門市兌換抵用，堪稱本波最划算的「小確幸」。（圖／翻攝自 Google 評價）
▲阿瘦 (8443) 今年祭出 500 元感恩購物金，以 4/10 收盤價約 11 元計算，投報率高達 40 倍；屆時股民可憑開會通知書至全台阿瘦皮鞋門市兌換抵用，堪稱本波最划算的「小確幸」。（圖／翻攝自 Google 評價）
息利雙收！這三檔大廠配息超誠意

除了領紀念品，這三家績優大廠的 2026 年配息更具投資價值：

  • 弘塑 (3131)：半導體設備領頭羊（配息約 46.22 元） 身為半導體濕製程設備龍頭，弘塑供貨給晶圓代工與封裝大廠。受益於先進封裝需求爆發，預計每股配發現金股利約 46.22 元，是清單中的「配息王」。

  • 旺矽 (6223)：全球探針卡大廠（配息 22 元） 旺矽專精於半導體測試端的探針卡開發，受惠於 AI 晶片測試需求，今年預計配發 22 元現金股利，創下歷史新高。

  • 凡甲 (3526)：高功率連接器權威（配息 16.841 元） 凡甲主攻伺服器與電動車連接器，今年預計於 5 月 15 日發放股息。除息交易日為 4 月 16 日，想領錢領紀念品的股民，最後買進日為 4 月 15 日。

▲弘塑 (3131)、旺矽 (6223) 受惠於 AI 與先進封裝製程爆發，不僅發放股東紀念品，更憑藉強大技術實力祭出高額配息，成為下週股東紀念品最後購買清單的重量級標的。（示意圖／Gemini製圖／NOWNEWS監製）
▲弘塑 (3131)、旺矽 (6223) 受惠於 AI 與先進封裝製程爆發，不僅發放股東紀念品，更憑藉強大技術實力祭出高額配息，成為下週股東紀念品最後購買清單的重量級標的。（示意圖／Gemini製圖／NOWNEWS監製）
 【下週最後買進】52 檔股東會紀念品清單（依日期排序）

下週共 52 檔標的截止，請投資人留意 4/10 收盤價位 並把握最後買進時機。

📅 最後買進日：2026.04.14（下週二）

代號 名稱 股東會紀念品 4/10 收盤價
2401 凌陽 統一超商50元商品卡 19.75
1527 鑽全 統一超商35元商品卡 32.5
6150 撼訊 時尚輕巧隨手杯200ml 56.1
5452 佶優 全家便利商店35元禮物卡 32.7
📅 最後買進日：2026.04.15（下週三）

代號 名稱 股東會紀念品 4/10 收盤價
2880 華南金 咖波聯名限定雙盤組 34.1
8443 阿瘦 500元感恩購物金現金抵用券 11.85
3131 弘塑 香皂或等值商品（配息 46.22 元） 3170.0
6223 旺矽 統一超商50元商品卡（配息 22.0 元） 462.0
3526 凡甲 蜂王清新植萃精華皂（配息 16.84 元） 290.5
6294 智基 學費旅費兌換券500元 41.6
6129 普誠 全家50元禮券 15.8
9912 偉聯 便利商店禮物卡35元 12.65
5512 力麒 老媽拌麵(單包裝) 7.82
3710 連展投控 精品濾掛咖啡 6.16
5701 劍湖山 萌髮洗髮精系列產品 3.48
4167 松瑞藥 伊莎貝爾無患子洗手乳 20.45
6209 今國光 台灣茶摳柔嫩細緻肌燕麥皂二入 55.0
6244 茂迪 優選經典米 25.8
3593 力銘 統一超商35元商品卡 15.6
4160 訊聯基因 外泌體極萃彈潤舒護面膜 45.5
6136 富爾特 手工香皂 24.4
3402 漢科 洗手乳 125.0
3312 弘憶股 洗手乳 36.1
8089 康全電訊 蜂王清新植萃精華皂 22.0
3625 西勝 四合一開瓶器 16.45
1604 聲寶 雨傘 25.2
3047 訊舟 清新植萃精華皂二入盒 15.55
6015 宏遠證 伸縮三合一充電線 13.45
6243 迅杰 統一超商50元商品卡 29.7
1734 杏輝 茯苓善補B群膠囊 20 粒 31.6
3567 逸昌 收納袋 26.7
3163 波若威 超商商品卡50元 126.0
2429 銘旺科 雲彩霓虹無人機冷光水晶掛飾 37.9
6108 競國 統一超商商品卡35元 16.45
3508 位速 統一超商商品卡50元 23.75
8027 鈦昇 便利商店禮物卡 152.5
2402 毅嘉 超商咖啡卡 61.3
2365 昆盈 頭戴式耳機 31.35
8183 精星 FDK三號鹼性電池(4入) 34.9
6485 點序 超商商品卡50元 78.7
2616 山隆 春風抽取式衛生紙一串 15.5
5490 同亨 7-11商品卡50元 26.25
4973 廣穎 毛寶好無比超淨亮洗衣精 78.3
1721 三晃 商品卡 17.7
2349 錸德 洗衣機槽清潔錠 13.3
2367 燿華 感應小夜燈 75.0
3033 威健 威健帆布提袋 33.55
2516 新建 休閒側背包 13.65
6160 欣技 馬鞭草乳霜皂(2入) 15.3
1524 耿鼎 菜瓜布 29.75
3390 旭軟 全家便利商店禮物卡50元 22.35
2399 映泰 南僑水晶馬卡龍植萃皂 34.2
 2026股東會紀念品 FAQ

  • Q1：什麼是「最後買進日」？ 
    想領紀念品必須在股東會前 62 天 持有該股票（T+2 交割制）。下週 4/14、4/15 兩天即是這 52 檔股票的最後上車時機。

  • Q2：買 1 股零股也能領華南金咖波盤嗎？ 
    華南金通常開放零股領取，但零股股東須完成「電子投票」。本波清單中有 6 檔未開放零股領取（漢科、劍湖山、鈦昇、旭軟、連展投控、凌陽），需持有一張才保險。

  • Q3：高股息什麼時候發放？ 
    弘塑（3131） 與 旺矽（6223） 預計於 8 月發放；凡甲（3526） 則定於 5 月 15 日入帳。

資料來源：永豐金證券 

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...